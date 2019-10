Associação Castelo d`If reúne 600 artistas para celebra dez anos de vida

Lusa07 Out, 2019, 18:11 | Cultura

Esta celebração antecede a 10.ª edição da AAA, na qual o público vai poder, em passeio pelos bairros de Lisboa, escolher os percursos preferidos para visitar os 28 ateliês participantes, entre quinta-feira e domingo, das 15:00 às 20:00.

O encontro com cerca de 600 artistas envolvidos nas iniciativas da associação, na última década, irá decorrer entre as 20:00 e as 22:00, com entrada livre, na terça-feira, no Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Durante a 10.ª edição dos AAA, os artistas vão abrir as portas dos seus espaços de trabalho para que o público possa apreciar as suas obras em contexto de criação.

Haverá escultura, desenho, pintura, gravura, cerâmica, instalações, fotografia, vídeo, multimédia nos ateliês, tanto de artistas consagrados como emergentes, segundo a organização do evento, que tem como mecenas a Fundação Millennium BCP.

Este ano, participam A Reserva na Fábrica, Associação de Gravura Água-Forte (AGAF), Ateliê Bombarda, Ateliê das Manas, Ateliê de São Bento, Atelier da Travessa do Rio, Atelier das Fontaínhas, Atelier Ourique`s Villa, Contraprova - Atelier de Gravura, Atelier Daniela Reis e Espaço 62.

Entram ainda no evento aberto, o Espaço Produções Cul.pa, Fica, FormA & Co., GRILO, Gwendolyn van der Velden, Hangar - Centro de Investigação Artística, Ateliê Vieira Ribeiro, Inês Cannas, La Canopée Atelier-Galeria, MITÓ Creative Site, Oficina-Galeria Simões d´Almeida, Pando, Páteo 27, Roundabout.Lx, Atelier de Sara Domingos, Atelier de Sara Maia e a Sociedade Nacional de Belas Artes.

Esta iniciativa, iniciada em 2009, promove a visita do público, com entrada livre, nos ateliês de artistas, e é dirigida especialmente a estudantes, colecionadores, professores, galeristas, críticos e outros agentes do mundo da arte.