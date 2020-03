Associação Comercial do Porto demite-se da Amigos do Coliseu

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, afirmou hoje que o comportamento dos parceiros institucionais "não dignifica" a história da Associação Amigos do Coliseu, defendendo que a discussão sobre o futuro daquele equipamento devia ter sido feita em assembleia-geral dos associados do Coliseu.

Câmara do Porto, Área Metropolitana do Porto (AMP) e Ministério da Cultura, parceiros institucionais do Coliseu do Porto, vão propor na assembleia-geral da Associação Amigos do Coliseu, no dia 13 de março, a concessão a privados daquela sala de espetáculos, modelo que foi, entretanto, validado pelo Conselho Municipal de Cultura do Porto.

Em alternativa, os associados poderão propor ao Governo e à AMP para acompanharem a disponibilidade financeira do município do Porto, com vista a uma solução de investimento direto para as obras necessárias, assumindo a autarquia 30% do valor. Esta disponibilidade foi, contudo, rejeitada pela AMP na sexta-feira.

Em declarações à Lusa, o presidente da ACP recordou hoje, no entanto, que a associação a que preside mostrou disponibilidade para ir além do valor que lhe competia para que as obras do Coliseu avançassem sem necessidade de concessionar o espaço e a mesma disponibilidade terá sido manifestada pela AGEAS, com quem o Coliseu tem atualmente um contrato de mecenato.

Nuno Botelho considerou ainda "lamentável" que os órgãos sociais da Associação Amigos do Coliseu tenham sabido da sua substituição pelo `site` do município do Porto.

O pedido de demissão da ACP foi comunicado ao presidente da direção dos Amigos do Coliseu, Paz Barroso, numa carta enviada na quarta-feira.

Na missiva, Nuno Botelho explica que, tal como o representante da ACP fez saber em sede própria, "por princípio" a associação "não repudia soluções que fomentem a iniciativa privada", como a que foi anunciada pelos associados institucionais - Câmara do Porto, AMP e Ministério da Cultura.

Contudo, considera que a proposta de concessão a privados do Coliseu do Porto "necessitava, como necessita, de ser densificada e concretizada, entre o mais, tendo em conta as questões de gestão corrente da associação, os seus colaboradores e o futuro da associação".

"Não nos revemos, nem podemos aceitar a forma como esta processo se encontra a ser conduzido, desconsiderando a Direção da Associação, especialmente quando os associados institucionais têm assento permanente na Direção", refere a ACP na carta.

Nuno Botelho diz-se ainda solidário com o presidente da direção do Amigos do Coliseu, Eduardo Paz Barroso, que soube da sua substituição pela comunicação social.

"Não nos revemos também, e não podemos aceitar, que o presidente da direção [do Coliseu] saiba pela comunicação social da sua substituição, sem qualquer outra notícia ou comunicação quanto à gestão corrente da Associação", sublinha Botelho.

O presidente da Associação dos Amigos do Coliseu do Porto apresentou a sua demissão na segunda-feira, alegando razões de "dignidade e confiança" para renunciar ao cargo que ocupa desde 2014 e quer abandonar em abril, após ter sabido da sua substituição pela comunicação social.

Em declarações à Lusa, na quarta-feira, Paz Barroso disse que sai de consciência tranquila de que fez tudo para fazer crescer aquela estrutura e lamentou a "deselegância" com que soube da sua substituição.

"Deixo o Coliseu enriquecido. O Coliseu enriqueceu e reinventou-se. Saio com a consciência tranquila de que fiz tudo o que estava ao meu alcance para fazer crescer o Coliseu e o Coliseu cresceu a vários níveis", afirmou em declarações à Lusa.

A AMP aprovou a 28 de fevereiro, por unanimidade, indicar o nome de Maria João Castro para a representar na direção da Associação Amigos do Coliseu, para o triénio 2020-2023.

Questionada pela Lusa, na quarta-feira, a AMP explicou que escolheu Maria João Castro como elemento da nova direção, a ser eleita na assembleia-geral, "uma vez que a atual está em fim de mandato", acrescentando que "não substituiu o Dr. Eduardo Paz Barroso, que completaria integralmente, em condições normais, o mandato para o qual foi eleito".