Associação cultural envolve comunidade de Nelas em espetáculo de Shakespeare

A Amarelo Silvestre anunciou hoje em comunicado enviado à agência Lusa que procura candidatos para integrarem um espetáculo que será constituído por três atores profissionais e 15 não profissionais, que se intitula "1/2 kg de carne".

O espetáculo produzido a partir de "O Mercador de Veneza", de Shakespeare, tem encenação de Rafaela Santos e dramaturgia de Fernando Giestas.

Ao longo de quatro meses, o elenco de "1/2 kg de carne" será orientado por Ana Celeste (voz), Ricardo Baptista (música) e Yola Pinto (movimento), aos quais se juntam Rafaela Mapril (figurinos), Carolina Reis (cenografia) e Rui Monteiro (luz).

"Estamos no processo de sensibilização das pessoas. Num plano ideal, a ideia é trabalhar em março, com sessões semanais e fazer uma seleção" dos participantes na produção que, para além do município de Nelas, também será levada a Aveiro, adiantou à Lusa Fernando Giestas, dramaturgo e cofundador da Amarelo Silvestre - Associação Cultural.

Com estreia marcada para junho, o espetáculo será apresentado nas sete freguesias do município de Nelas, "em diferentes lugares, mais ou menos convencionais: o palco de um teatro, ou de um salão de associação cultural e recreativa, ou um monumento, edifícios emblemáticos, ruínas, espaços que estejam necessitados de corpos que os habitem", segundo a associação de Canas de Senhorim.

O projeto começou com a intenção de a coletividade "contribuir para a prática da leitura de teatro (em particular, dos textos do repertório clássico) no contexto territorial onde está integrada".

"A vontade de continuar a abordar questões como a Justiça e a Identidade, ligando palavra e corpo, conduziu à escolha do texto `O Mercador de Veneza`", remata a nota.

O dramaturgo Fernando Giestas disse que a iniciativa permitirá levar a obra do autor de teatro universal Shakespeare ao território de Nelas e "a sítios e a pessoas que não estão tão habituadas" a esse contacto.

Com a apresentação dos espetáculos nas freguesias, a organização pretende que haja "a circulação de pessoas" e "alguma partilha" em redor de um lanche ou de uma ceia, "tendo como perspetiva a discussão que o texto [da peça] vai originar".

Segundo a associação, "1/2 kg de carne" é apresentado como "um corpo de vozes que diz o texto a uma só voz, a várias vozes, a todas as vozes".

"Um coro que dança, que chora, que ri, que se desagrega por instantes, cujos elementos saem de cena para deixar apenas um corpo em palco, cujos elementos entram em confronto físico. Um corpo de teatro. Em palco. Ou talvez não", acrescenta.

Constituída em 2009, a Amarelo Silvestre concretiza as suas atividades a partir de Canas de Senhorim, município de Nelas, no distrito de Viseu.

O projeto dedica-se ao teatro contemporâneo "criado em contexto semiurbano, atento ao mundo e à vida" e dá destaque à "dramaturgia em língua portuguesa e para o corpo coreográfico do ator em cena".

"Palavra e corpo" são "dois pilares do propósito artístico da Amarelo Silvestre", segundo a fonte.