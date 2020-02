Associação de `bloggers` desaconselha participação em prémio da BTL

A alteração do modelo de apuramento do melhor blogue de viagens, promovido pela Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai decorrer entre 11 e 15 de março, gerou controvérsia entre a comunidade de `bloggers`, com o presidente da ABVP, Filipe Morato Gomes, a classificar à Lusa como "retrocesso" a nova fórmula.

"Foi lançado um novo galardão cuja fórmula de apuramento do vencedor é um retrocesso, deixando de valorizar e premiar quem cria bons conteúdos de viagens para dar ênfase ao número de seguidores ou de gostos", criticou o também autor do blogue "Alma de viajante".

E prosseguiu: "diz-nos a experiência que o que acontece neste tipo de votações é que quem chateia mais os seguidores ou investe mais dinheiro em anúncios nas redes sociais sai beneficiado e isto não é bom para ninguém quando o que se pretende é educar quem acede aos blogues".

Filipe Morato Gomes confirmou terem os promotores do evento contactado "muitos `bloggers` a avisar deste galardão" e que nessa altura informou a BTL de que "não concordava com as votações e que esperava que mudassem a forma de eleger os vencedores, sugestão que eles anotaram e deixaram para análise futura".

Com a fase de inscrições já encerrada, está em curso a escolha por um júri dos finalistas que entrarão de seguida em processo de votação, modelo que o `blogger` contesta, considerando "incompreensível haver um júri para escolher os nomeados e não haver para eleger o melhor blogue".

Enfatizando que "o modelo dos votos abre a porta a eventuais fraudes", o responsável da ABVP elencou os princípios da associação de "estimular a criação de relações éticas e transparentes com os leitores e com o mercado, enquanto promove o desenvolvimento profissional dos seus membros, em todas as vertentes".

Entre as categorias a concurso estão "Influenciador de viagens", "Fotografia de viagem", "Vlogue/Youtube", "Revelação" e "Gastronomia e viagens".

No comunicado, a ABVP informa que cumpre a 01 de março de 2020 o seu primeiro ano de existência, contando atualmente com 55 blogues associados e que "vários dos projetos ganhadores de edições passadas dos Blogger Travel Awards, antecessor do Discover the World Travel Awards -- e de outros prémios -- já manifestaram a sua indisponibilidade para participar em concursos nestes moldes".

À Lusa, a BTL destacou que o facto de a votação final recair sobre o público "envolve de forma mais forte a comunidade digital e os seguidores fiéis das várias plataformas".

"Para além disso, a votação final é realizada a partir de uma seleção prévia elaborada por um júri, sendo que a votação do público é realizada numa plataforma própria que permite apenas um voto por pessoa, tornando a votação completamente transparente", argumenta a organização do prémio.

Para os promotores, a mudança operada nos prémios visou torná-los "mais abrangentes, destacando as variadas formas de produção de conteúdos e não apenas de blogues de forma a premiar todos aqueles que contribuem diariamente para tornar o setor do turismo e em particular o das viagens, um setor mais credível, mais seguro e ainda mais inspirador".