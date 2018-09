Associação de Críticos de Arte contra "coação superior" nas opções dos curadores

Lusa27 Set, 2018, 13:56 | Cultura

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela Seção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (SP/AICA), assinado pelo presidente da direção, o curador Paulo Pires do Vale, a entidade considera que qualquer ingerência "nas opções de um curador, violam a sua liberdade e identidade autoral/curatorial, alterando a unidade do seu trabalho, a exposição".

"Neste sentido, defenderemos sempre, e com veemência, os curadores contra as alterações, sem a sua anuência, nas escolhas de obras ou artistas, montagem ou discurso de uma exposição, pois põem em causa a integridade e intencionalidade do seu trabalho intelectual - como o corte de um parágrafo ou capítulo de um texto, para um escritor, ou de um excerto de um filme, para um realizador", considera o presidente da SP/AICA.

A tomada de posição surge na sequência da controvérsia em redor da exposição de Robert Mappelthorpe, comissariada por João Ribas, no Museu de Serralves, no Porto, que tem suscitado acusações mútuas, e que levou à demissão do diretor do Museu de Serralves na sexta-feira.

Não querendo prender-se ao caso em concreto, a SP/AICA afirma que "uma instituição tem o direito de escolher o perfil de exposições que quer fazer, os públicos a que quer dar preferência, o diretor artístico com quem quer trabalhar - e poderá ser louvada ou criticada por essas opções".

"Mas, a partir do momento em que essas escolhas estão feitas, não faz parte das funções da administração da instituição imiscuir-se no trabalho do curador - é ele que assina a curadoria, o que o torna responsável por aquilo que vamos ver, e essa responsabilização e assunção do seu ponto de vista pessoal é determinante para perceber o que estamos a ver e criticar", defendem.

A entidade, que atribui anualmente prémios nas áreas das artes visuais e da arquitetura, termina o comunicado, recordando, "contra um crescente moralismo censório e puritanismo conservador, as palavras de Pier Paolo Pasolini na sua última entrevista: `Escandalizar é um direito, ser escandalizado é um prazer`".

"Que essa inquietação e questionamento dos códigos habituais vigentes, que alguns artistas sabem pôr em causa, não sejam obnubilados rapidamente por acusações superficiais, mas que permitam uma reflexão aprofundada e um debate atento", apela.

Nesse sentido, a SP/AICA recusa também "o paternalismo das instituições em relação ao direito de escolha e autonomia dos espectadores que, devidamente informados, devem poder optar pelo que pretendem, ou não, ver", escreve Paulo Pires do Vale.

Na quarta-feira, na sequência de uma conferência de imprensa em que a Fundação de Serralves refutou qualquer acusação de ingerência ou censura, o diretor demissionário do Museu de Serralves, João Ribas, divulgou um comunicado explicando que apresentou a demissão "face à violação continuada" da sua "autonomia técnica e artística" e porque "nenhuma direção artística deve ser alvo de sistemáticas ingerências".

"Face à violação continuada da minha autonomia técnica e artística e do livre exercício das minhas funções, e por respeito ao Museu de Serralves, enquanto instituição de referência nacional e internacional, não me restou alternativa melhor e mais consentânea com a ética profissional que perfilho, senão a demissão de funções", declarou o curador, numa carta a que a Lusa teve acesso.

O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves demitiu-se depois da inauguração, há uma semana, da exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures", que comissariou, e que foi reduzida de 179 para 159 obras, fruto de "interferências e restrições" da administração, de acordo com o curador.

Fotografias de nus, flores, retratos de artistas como Patti Smith ou Iggy Pop, e imagens de cariz sexual compõem a primeira exposição em Portugal do fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, que incluía ainda uma sala reservada a maiores de 18 anos com obras consideradas mais sensíveis.

Ribas recordou, no comunicado, ter assumido o cargo em 01 de fevereiro deste ano, depois de já ter exercido as funções de diretor-adjunto, e sai agora, uma vez que "não é admissível que a liberdade e a autonomia do diretor sejam desrespeitadas", assumindo que o cargo "é incompatível com ingerências, pressões ou imposições que limitem a sua autonomia técnica e artística".

Por outro lado, essas pressões poderão traduzir-se "em comportamentos de inadmissível repreensão da livre expressão das obras de arte ou das mensagens, harmonia ou lógicas próprias" que o curador queira dar à exposição, "como a das obras de Robert Mapplethorpe".

De seguida, o curador elenca uma série de razões pelas quais decidiu abandonar o cargo, como a imposição de "restrições e intervenções que criaram um ponto de rotura em termos de autonomia artística e de uma atividade de programação livre de intromissões ou repreensões" ao programar "Pictures", de Mapplethorpe.

Essas restrições tiveram consequências na "conceptualização expositiva, nomeadamente na semana de montagem", e obrigaram a "sucessivas reorganizações", bem como "na exibição de determinadas obras e na localização de outras", o que levou a uma "descontextualização profunda".

Isso obrigou a uma alteração dos trabalhos selecionados, "para que a exposição fosse um todo coerente e para que, assim, se promovesse de modo adequado o conhecimento e o diálogo social protagonizados por Robert Mapplethorpe".

Segundo o diretor demissionário, estavam selecionadas para exposição 179 obras, mas esse número foi reduzido para 161 pelas interferências e, depois, "no dia da inauguração", de novo limitada a 159.

Na conferência de imprensa, por seu turno, o conselho de administração da Fundação de Serralves garantiu não ter mandado retirar qualquer obra da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe.

"Em Serralves não há, nem nunca houve censura, nem nunca sob a nossa responsabilidade haverá censura. Mas também não haverá complacência com a falta de verdade, nem fuga às responsabilidades", explicou a presidente, Ana Pinho.

Desde a inauguração e até domingo, a exposição dedicada a Robert Mapplethorpe recebeu perto de 6.000 visitantes, batendo recordes de público nos primeiros quatro dias, segundo fonte da instituição.

O grupo parlamentar do BE já pediu a audição de João Ribas no parlamento, o grupo parlamentar do PS requereu uma visita da comissão parlamentar de Cultura à exposição, e a câmara do Porto pediu a realização de uma reunião do Conselho de Fundadores de Serralves, com caráter de urgência.