Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra expõe obras de oito artistas em Sever do Vouga

A Exposição Coletiva de Artes Plásticas APCC vai ser inaugurada no sábado, às 17:00, e reúne obras de pintura, ilustração e escultura concebidas por Eugénio Santos, Mário Carvalho, Sara Barros, António Castanheira, Valdemar Cordeiro, Ricardo Rebola, Nelson Pires e Paulo Loureiro.

"São quase 60 trabalhos que representam e reivindicam um lugar no universo das artes plásticas, na sua história e no seu papel no mundo", informou a APCC, em comunicado enviado à agência Lusa, indicando que o público poderá apreciar a exposição, durante duas semanas, no Centro das Artes do Espetáculo de Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.

A associação de Coimbra salientou que "estes oito projetos artísticos, tal como os demais que são desenvolvidos pelos utentes da instituição, transportam uma mensagem comum: a afirmação de que a condição orgânica do indivíduo não o limita, antes contribui para a sua multidimensionalidade pessoal, social e artística".

Com esta iniciativa, "a primeira em que artistas que se reúnem no Departamento de Artes Plásticas da APCC se apresentam em nome próprio", a instituição pretende "mostrar que as obras por eles produzidas se afirmam pelo valor artístico e pela capacidade própria de provocar sensações em quem as observa, ao arrepio de conceitos como `arte inclusiva`, em si próprios geradores de exclusão".

"A cada um dos seus autores corresponde uma identidade, motivo pelo qual os seus nomes são indispensáveis na comunicação e enquadramento do que estará exposto", adiantou a APCC.

No Departamento de Artes Plásticas da APCC, "a arte é encarada com o grande propósito da expressão, de comunicação de ideias, do desenvolvimento de competências e autoconhecimento e na elevada responsabilidade da edificação de ideias político-sociais".