Associação de Promotores de Espetáculos não concorda com regras para aceder à cultura

Foto: Felix Mooneeram - Unsplash

Desde segunda-feiraque já não é obrigatório um teste negativo realizado num laboratório ou numa farmácia para ir a espetáculos com mais de mil pessoas se for no interior ou cinco mil no exterior. Basta fazer um autoteste à entrada. Para quem tiver o reforço da vacina contra a covid-19 há mais de 14 dias só é preciso apresentar o certificado.