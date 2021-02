Associação Espetáculo incrédula com ausência da Cultura no plano do Governo

Num comunicado enviado à agência Lusa, a AEPP relata ter sido "com preocupação e incredulidade" que "constatou a ausência quase generalizada de qualquer referência à Cultura, e a não existência de qualquer iniciativa concreta a ela destinada" no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, que o Governo colocou na terça-feira em consulta pública.

"Se os pilares e prioridades elencadas não nos merecem qualquer tipo de contestação, já a conceção de muitos deles, sem o respeito ou a promoção da sua dimensão cultural, não fazem para nós qualquer sentido", defende.

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal (PRR), para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.

Depois de um rascunho apresentado à Comissão Europeia em outubro passado, e de um processo de conversações com Bruxelas, o Governo português colocou a versão preliminar e resumida do PRR em consulta pública, na passada terça-feira.

A associação AEAPP interroga "como se pode falar de resiliência ignorando completamente todo o setor da Cultura, que foi dos mais afetados pela pandemia, e não reservando para este uma única iniciativa com o correspondente envelope financeiro, contribuindo para a sua robustez futura".

Além disso, aquela associação questiona "como se pode falar de coesão económica, social e territorial ignorando a Cultura e a sua importância determinante no reforço dessa mesma coesão e da identidade cultural do país".

Para aquela associação, a ausência de referências no PRR a investimentos na Cultura "contradiz a avaliação dos efeitos da pandemia no discurso governamental, e traduz uma falta de sensibilidade política que terá repercussões gravíssimas no acentuar das entropias do país".

Em comunicado, agentes e produtores apelam ainda ao governo para que "sejam destinadas a investimentos na área da Cultura, 2,5% das verbas da chamada `Bazuca europeia` e que estes investimentos tenham tradução concreta nalguns dos componentes das dimensões estruturantes do Plano de Recuperação e Resiliência".

O apelo surge no mesmo dia em que perto de meia centena de personalidades e estruturas artísticas escreveram uma carta aberta ao primeiro-ministro, António Costa, criticando igualmente a ausência no PRR de propostas de investimento do Governo na Cultura.

"A omissão da Cultura neste plano, a médio prazo, terá consequências económicas, sociais e políticas de larga escala. Numa época em que a coesão democrática é um tema de preocupação transversal, parece-nos um erro grave que o nosso Governo opte por não investir no futuro de um setor tão fundamental para essa coesão", lê-se na carta aberta, divulgada no jornal Público e enviada à agência Lusa.

Entre os signatários estão personalidades como o diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, a historiadora Irene Flunser Pimentel, o encenador Jorge Silva Melo, a atriz Maria do Céu Guerra, a presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, o programador António Pinto Ribeiro, o gestor cultural Miguel Lobo Antunes e o músico Sérgio Godinho.

Entre as dezenas de subscritores estão também entidades como a Acesso Cultura, a Acção Cooperativista e a Plateia - Associação de Profissionais de Artes Cénicas, a Associação Portuguesa de Realizadores, a Associação de Músicos, Artistas e Editores Independentes, festivais de cinema como o Curtas de Vila do Conde, IndieLisboa e DocLisboa, as agências do cinema português Portugal Film e Agência da Curta Metragem, a Rede e a PlataformaDança, promotores de festivais e empresários independentes do audiovisual.

Numa entrevista ao jornal Público, divulgada hoje, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou que, "no próximo quadro financeiro plurianual, a Cultura tem de surgir não apenas como setor transversal, mas como área fulcral e estratégica `per se`", e convidou a sociedade civil a apresentar propostas para o PRR, em consulta pública.