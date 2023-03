Associação Portuguesa de Escritores homenageia Agustina Bessa-Luís

A Associação Portuguesa de Escritores homenageia esta segunda-feira a escritora Agustina Bessa-Luís, no âmbito do centenário da autora de “A Sibila”, numa sessão de conversas e leituras, no Palácio Galveias, em Lisboa.