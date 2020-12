Associação SOS Arte PT quer criar fundo de emergência para artistas

Em comunicado, a comissão instaladora do SOS Arte PT - Margarida Sardinha, Luísa Burigo, António Cerveira Pinto, Nuno Sacramento, Regina Frank, Thuy Tien e Tiago Duarte -- apela à "união de todos os artistas e de todas as plataformas neste tempo extremamente difícil" de crise na cultura, provocada pela pandemia covid-19.

Adianta ainda que pretende realizar a primeira Assembleia Geral em janeiro de 2021, "após longos meses de preparação", depois de ter sido lançada, como movimento, em março deste ano.

Em junho, a associação foi palco de uma cisão que deu origem à Plataforma P`la Arte, liderada pelo gestor cultural e jurista Carlos Moura-Carvalho, um dos fundadores do movimento.

Na altura, o também antigo diretor-geral das Artes e ex-administrador da antiga Tobis Portuguesa explicou à agência Lusa: "Saímos porque queríamos estar menos ativos nas redes sociais, e criar um trabalho para mais longo prazo, e não tão ligado a uma situação de emergência, mas avançando já com algumas propostas",

A Associação SOS Arte PT quer representar artistas conceptuais, ceramistas, pintores, escultores, artistas digitais, `performers`, joalheiros, artistas transversais a várias disciplinas, porque "todos partilham as mesmas necessidades e enfrentam as mesmas dificuldades".

"Seremos interlocutores e defensores dos direitos dos artistas em Portugal, apelando desde já às várias plataformas que, entretanto surgiram, ou surgirem, que se juntem a nós nesta causa comum", apelam ainda, no comunicado.

Nos seus estatutos, a associação propõe-se também promover a instalação de estúdios temporários, de acesso gratuito, para quem deles necessite, negociar e contratar um seguro de responsabilidade civil para proteção das obras dos seus associados, criar uma tabela de remuneração do trabalho artístico e promover a realização de conferências, seminários e exposições.

Também quer estabelecer diálogo com as instituições políticas e governamentais, com vista à promoção das artes visuais em Portugal e no estrangeiro, e "da transparência nos processos de decisão e acesso ao financiamento público dedicado às artes visuais".

Coloca ainda a hipótese de vir a gerir os direitos de autor dos artistas visuais associados, "desde que observadas as exigências legais para o efeito".

Desde março, diz ter criado um apoio `online` para preencher candidaturas a programas de apoio, uma bolsa de `ateliers` de acesso temporário gratuito, esclarecimentos profissionais no setor das artes visuais, e a exposição "Sem Limites", no Forum da Maia, que deu lugar a vendas de obra de arte, "sem intermediários nem comissões, tendo por objetivo principal apoiar os artistas nesta fase de precariedade extrema".

Em setembro, foi também criada a Associação de Artistas Visuais em Portugal (AAVP), liderada por artistas como Salomé Lamas, Ângela Ferreira, Catarina Simão, Fernanda Fragateiro e Pedro Barateiro, para defender os artistas do setor, e anunciou recentemente contar com cerca de meia centena de associados.