Atlanta é "definitivamente melhor" que Los Angeles - Dinarte de Freitas

"Vivi em Los Angeles durante quatro anos e apercebi-me que toda a indústria se está a movimentar para Atlanta", explicou o ator madeirense, exemplificando com a deslocalização de grandes produções da Marvel, como "Ant-Man", "Spider-Man" e "Black Panther", que estão a ser rodadas em vários locais do sudeste norte-americano.

Embora a maioria dos castings seja agora feita de forma remota, com audições gravadas em vídeo pelos atores, a localização em Atlanta é importante devido aos incentivos fiscais que existem na área do entretenimento e o investimento maior dos estúdios na cidade, que é "definitivamente melhor" que Los Angeles para atores com o perfil de Dinarte de Freitas.

"Também tem que ver com o facto de, em Los Angeles, as agências maiores terem um monopólio do mercado", explicou.

O ator é agora representado pela agência People Store, que lhe tem proporcionado audições para séries de renome "que são filmadas nestas cidades", como "Ozark".

Dinarte de Freitas vai regressar em novembro aos ecrãs de televisão com o papel de "Pedro" na série Fox "The Gifted", que em Portugal passa nas noites de segunda-feira, e tem várias produções em marcha para 2019.

Um dos novos projetos é o filme "American Reject", que acabou de filmar em Nova Orleães sob a direção da realizadora Marlo Hunter.

O ator interpreta "Rico" e tem "um papel substancial" no filme, que também conta com Annaleigh Ashford ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"), Keala Settle ("The Greatest Showman") e Mary Birdsong ("The Descendants"). Foi "uma experiência maravilhosa com uma equipa fantástica" que verá a luz do dia em 2019, ainda sem acordo de distribuição definido.

A intenção do ator, que tem agora dupla nacionalidade, é trabalhar em Portugal e nos Estados Unidos e dividir-se entre os mercados.

Depois de "The Gifted", Dinarte participa no filme "Tiro e Queda" de Ramón de Los Santos, que estreia em Portugal a 29 de novembro, e na série policial "A Teia", da TVI.

Com 38 anos, Dinarte de Freitas chegou aos Estados Unidos em 2002 para estudar no Lee Strasberg Theatre & Film Institute, em Nova Iorque, e regressou depois para viver em Los Angeles, passando para Atlanta, onde reside atualmente.

"A minha casa é nos Estados Unidos", disse o ator madeirense, que não pretende voltar a viver em Portugal.