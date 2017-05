Ator Sergio Rubini lê obras de Pirandello em Lisboa, nos 150 anos da morte do autor

Lusa 10 Mai, 2017, 11:55 | Cultura

Numa noite totalmente dedicada ao dramaturgo, poeta e romancista, Sergio Rubini - um dos atores de "A estrada 47" - participa na iniciativa "No escuro do destino humano: Pirandello e o conhecimento do eu", para interpretar excertos de obras do autor de "O falecido Matias Pascal", "Um, ninguém e cem mil" e "Seis personagens à procura de autor", informou o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.

A participação de Sergio Rubini nesta iniciativa conjunta do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional de Itália e da Fundação Francesco De Sanctis de Roma, é precedida de uma intervenção crítica da professora Sebastiana Fadda, investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), nas áreas de literatura, cultura e teatro.

As celebrações do 150.º aniversário de nascimento de Luigi Pirandello prosseguem durante o mês de maio, com um programa que integra a leitura do conto "Está aqui alguém a rir", no dia 25, no teatro A Comuna, em Lisboa, pelo ator Carlos Paulo, um dos fundadores da companhia que este ano celebra 45 anos.

No mesmo dia, n`A Comuna, o professor Paolo Puppa, comediógrafo e docente de História do Teatro da Universidade de Veneza, interpretará um monólogo teatral intitulado "Pirandello e dintorni. Ridere per non piangere" ("Em torno de Pirandello. Rir para não chorar").

No dia 26, no Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, será inaugurada uma exposição intitulada "Pirandello em Portugal".

Constituída por reproduções de fotografias, cartazes e programas de sala, disponibilizados pelo Museu do Teatro, Teatro Nacional D. Maria II e Diário de Notícias, e por painéis descritivos com a cronologia de todas as representações das pelas de Pirandello em Portugal, a mostra é organizada pelas professoras Maria João Almeida e Sebastiana Fadda, do Centro de Estudos de Teatro da FLUL.

No mesmo dia, haverá ainda um colóquio em que participarão os professores Rita Marnoto, Maria José de Lancastre, Paolo Puppa, Anna Frabetti, Manuel Ferro, Maria João de Almeida, entre outros, e no qual será recordada a vinda do dramaturgo a Portugal.

Em setembro de 1931, Pirandello veio a Portugal para participar no V Congresso da Confederação Internacional da Crítica Dramática e Musical e para assistir à estreia mundial da "Um sonho, mas talvez não", pela companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.

Encenada por Amélia Rey Colaço, esta peça estreou-se no Teatro Nacional D. Maria II.

A homenagem a Pirandello integra ainda a projeção de uma obra do dramaturgo e um encontro de atores que lhe deram voz, com testemunhos de Sinde Filipe, Lia Gama, Guilherme Filipe, António Simão e Pedro Lacerda, entre outros.

Os atores recordarão a experiência da interpretação de algumas peças de Pirandello, entre as quais "Esta noite improvisa-se" e "Seis personagens à procura de autor".

As celebrações dos 150 anos do nascimento de Pirandello prolongam-se pelo mês de junho.

Pirandello nasceu em Agrigento, em 28 de junho de 1867, e morreu em 10 de dezembro de 1936, em Roma.

Renovador do teatro, com grande sentido de humor, a primeira peça que escreveu foi "O torniquete", entre 1899 e 1900, que foi encenada pela primeira vez em 1910.

Luigi Pirandello foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 1934.