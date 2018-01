Partilhar o artigo Atriz Cate Blanchett preside ao júri do festival de cinema de Cannes em maio Imprimir o artigo Atriz Cate Blanchett preside ao júri do festival de cinema de Cannes em maio Enviar por email o artigo Atriz Cate Blanchett preside ao júri do festival de cinema de Cannes em maio Aumentar a fonte do artigo Atriz Cate Blanchett preside ao júri do festival de cinema de Cannes em maio Diminuir a fonte do artigo Atriz Cate Blanchett preside ao júri do festival de cinema de Cannes em maio Ouvir o artigo Atriz Cate Blanchett preside ao júri do festival de cinema de Cannes em maio

Tópicos:

Cannes, Meryl Streep, Oscares, Ruben Ostlund, Scorsese, Square Nascida,