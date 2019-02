Partilhar o artigo Atriz Luísa Cruz protagoniza "Zerlina" no CCB com encenação do cineasta João Botelho Imprimir o artigo Atriz Luísa Cruz protagoniza "Zerlina" no CCB com encenação do cineasta João Botelho Enviar por email o artigo Atriz Luísa Cruz protagoniza "Zerlina" no CCB com encenação do cineasta João Botelho Aumentar a fonte do artigo Atriz Luísa Cruz protagoniza "Zerlina" no CCB com encenação do cineasta João Botelho Diminuir a fonte do artigo Atriz Luísa Cruz protagoniza "Zerlina" no CCB com encenação do cineasta João Botelho Ouvir o artigo Atriz Luísa Cruz protagoniza "Zerlina" no CCB com encenação do cineasta João Botelho

Tópicos:

Botelho, Côrte, D II Eunice Muñoz, Perry, Sonho, Temp Images Pequeno Auditório CCB,