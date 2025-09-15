Atriz usa vitória nos Emmys para exigir libertação da Palestina

"Que se lixe o ICE, libertem a Palestina", apelou a atriz no final do discurso, depois de receber a estatueta de Melhor Atriz Secundária em série de comédia pelo seu papel em "Hacks".

A referência à agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement), que tem conduzido múltiplas rusgas em Los Angeles em busca de imigrantes ilegais, foi silenciada pela CBS, que transmitiu a cerimónia a partir do Peacock Theater, na baixa da cidade.

Depois de protagonizar uma das poucas intervenções com teor político na entrega de prémios, Einbinder disse aos jornalistas nos bastidores que é "a sua obrigação" como judia distinguir os judeus do Estado de Israel e que tem amigos que estão a ajudar na linha da frente em Gaza.

A atriz foi uma de 1.200 artistas que assinaram um compromisso de boicote a instituições de cinema israelitas no início da semana.

Além de Einbinder, o outro momento com mensagem política na cerimónia foi protagonizado pelo presidente da Academia de Televisão, Cris Abrego, que lamentou o encerramento da empresa pública de radiodifusão CPB (Corporation for Public Broadcasting), devido ao corte de financiamento pelo Congresso.

O fecho da CPB colocará em causa muitas estações de televisão públicas locais, apontou. "É o silenciar de outra instituição cultural", afirmou Abrego, dizendo que a situação torna ainda mais relevante o trabalho da Academia. "Numa altura em que a divisão domina as manchetes, contar histórias ainda tem o poder de nos unir", considerou.

Abrego disse que a Academia vai continuar a trabalhar para aumentar a diversidade de vozes e garantir inclusão e empatia.

"Em momentos como este, a neutralidade não basta", salientou. "A cultura não vem do topo para baixo, sobe de baixo para cima", prossegiu. "Vamos abrir espaço para mais vozes, não menos. Vamos garantir que a cultura não é uma plataforma para os privilegiados".

O discurso de Abrego foi seguido da atribuição do Prémio Humanitário Bob Hope a Ted Danson e Mary Steenburgen, distinguidos pelo seu trabalho em prol da conservação dos oceanos e da comunidade LGBTQ, entre outros.

A 77ª cerimónia de entrega dos prémios Emmy decorreu esta madrugada, final da tarde em Los Angeles, a partir do Peacock Theater.