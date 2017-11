Auditoria à DGArtes em 2012/2014 revela falta de avaliação do impacto dos apoios públicos

Lusa09 Nov, 2017, 17:02 | Cultura

De acordo com o sítio `online` da Autoridade de Auditoria da Inspeção Geral de Finanças (IGF), a verificação foi realizada para confirmar se os apoios públicos concedidos pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) se traduziram "numa aplicação regular, eficiente e eficaz dos dinheiros públicos".

No entanto, entre 2012 e 2013, de acordo com a auditoria, "nem o Ministério da Cultura nem a DGArtes dispõem de indicadores de aferição do impacto destes apoios financeiros para a sociedade, ou de informação que permita avaliar a eficiência e eficácia da utilização dos dinheiros públicos".

Ainda sobre as conclusões, "os orçamentos apresentados, em sede de candidaturas, pelos beneficiários, apresentaram-se sempre com receitas e despesas sobreavaliadas, sem terem sido adotadas medidas corretivas".

Também no período analisado, "não foram realizadas auditorias/ações de verificação, junto dos beneficiários dirigidas a certificar a correta aplicação dos dinheiros públicos envolvidos", indica a auditoria.

Acresce que, em 2012, as Comissões de Acompanhamento e Avaliação junto das Direções Regionais de Cultura não funcionaram como se encontrava previsto regulamentarmente.

"De uma amostra de 46 processos analisados, apenas para 18 entidades beneficiárias foram emitidos e datados os pareceres daquelas comissões", indica o documento, acrescentando que se verificou também "não funcionamento integral dos mecanismos de monitorização".

A auditoria identificou igualmente, neste período, "situações de incumprimento dos regulamentos aplicáveis aos apoios diretos e indiretos, tais como: a admissão de candidaturas após o prazo (2 casos), o não envio atempado de relatórios intercalares (17 casos) e pagamentos sem validação da situação tributária e contributiva regularizada (3 casos)".

Nos apoios à internacionalização das artes, no valor de 1,2 milhões de euros, e de protocolo para apoio à internacionalização de um projeto de 400 mil euros, "identificaram-se beneficiários que não enviaram o relatório de atividades e contas, não existindo, também, evidência documental do acompanhamento/pareceres técnicos elaborados pela DGArtes e da própria realização da atividade num caso".

No âmbito da auditoria, a IGF recomenda, no documento, que a DGArtes proceda a uma avaliação regular dos resultados alcançados, e dos benefícios sociais atingidos com os apoios financeiros às artes, introduzindo as correções devidas.

Também sugere que seja implementado um sistema de verificação sistemática do efetivo cumprimento das obrigações dos beneficiários e das suas contas, incluindo verificações `in loco`, para certificação da aplicação dos dinheiros públicos envolvidos, nas finalidades previstas.

Apela ainda que a entidade "garanta o cumprimento das regras regulamentares aplicáveis à atribuição dos apoios às artes", e adote as "medidas necessárias no sentido de mitigar as fragilidades do sistema de controlo interno e de gestão de riscos".

A Lusa contactou a DGArtes via correio eletrónico, para saber se estas medidas recomendadas foram, entretanto, aplicadas, mas ainda não obteve uma resposta dos serviços.