Auééé Teatro apresenta "F" em simultâneo no S. Luiz e D. Maria II

Em "F", que se estreia na sala Mário Viegas, do S. Luiz, após uma cisão daquele coletivo teatral, uma parte dos Auéééu vai apresentar "a defesa da identidade de uma companhia de teatro que se vê duplicada num outro lugar, por um outro grupo que alega ser o proprietário da assinatura do coletivo e desta ideia", lê-se na programação do S. Luiz.

A ideia inicial prende-se com a montagem de "Leão Marinho", um texto escrito pelo dramaturgo irlandês Samuel Beckett, em 1951, que propõe a realização do mesmo espetáculo, ao mesmo tempo, em dois teatros diferentes, e que em Lisboa deu lugar a "F", numa coprodução com os teatros D. Maria II e S. Luiz.

Para os atores que se reúnem neste último palco, no Chiado, o espetáculo revela-se "um teste aos limites de conceitos como fraude, autoria, verdade e identidade".

No S. Luiz, casa que tem direção artística de Aida Tavares, vão estar os atores Joana Manaças, João Silva, Miguel Cunha e João Santos.

O espetáculo fica em cena até 08 de novembro, com sessões de quarta-feira a sábado, às 19:30, e, ao domingo, às 17:30.

Na sala Estúdio do D. Maria II, no Rossio, vai estar outra parte do grupo, consciente de que, "uma companhia de teatro que se vê duplicada num outro lugar", não muito longe, e que alega ter a propriedade do coletivo e da ideia da peça, vai pôr o mesmo texto em cena.

Segundo o D. Maria II, a ideia inicial dos Auéééu -- Teatro era encenar "Leão Marinho", um texto escrito pelo dramaturgo irlandês Samuel Beckett, em 1951, que propõe a realização do mesmo espetáculo, ao mesmo tempo, em dois teatros diferentes.

Todavia, e segundo a companhia -- acrescenta uma nota do D. Maria II citando o coletivo -- "divergências estéticas, políticas e pessoais" nos Auéééu "tornaram inevitável" a separação do grupo.

Mais do que um objeto teatral, o espetáculo na sala Estúdio consiste numa "tentativa de repor a verdade", acrescenta o D. Maria II.

"Será provado que os Auéééu estão no D. Maria II e que os outros são meros dissidentes sem fala que não pretendem mais do que criar um simulacro", conclui a mesma nota do D. Maria II.

Também em cena até 08 de novembro, nesta sala ao Rossio "F", pode ser vista nos mesmos dias e às mesmas horas em que é representada no S. Luiz.

A interpretar "F" na sala Estúdio estão com Beatriz Brás, Filipe Velez, João Santos e Sérgio Coragem.

Produzida pelos Auééé - Teatro, "F" é coproduzida pelo D. Maria II e pelo S. Luiz.