Aula Magna acolhe celebração do centenário de Natália Correia

Esta terça-feira, na Aula Magna, em Lisboa, celebra-se o centenário do nascimento de Natália Correia. O concerto é protagonizado pela poesia da escritora cantada por 12 mulheres, entre as quais Katia Guerreiro e Mafalda Veiga, com quem falou a jornalista Alexandra Madeira. A música é de Renato Júnior.