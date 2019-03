Bailarina e coreógrafa Anna Mascolo morre aos 89 anos

Lusa30 Mar, 2019, 17:37 | Cultura

Nascida em Nápoles em 18 de dezembro de 1930, Anna Mascolo viajou para Lisboa em 1940, devido à entrada da Itália na 2.ª Guerra Mundial.

Estudou na Escola Italiana (atual Instituto Italiano de Cultura de Lisboa) e formou-se em dança clássica, em Lisboa, no Conservatório Nacional, tendo sido uma das pioneiras na criação e desenvolvimento do Círculo de Iniciação Coreográfica.

Em 1953 ingressou no Gran Ballet do Marquis de Cuevas, no Teatro Scala, de Milão, onde aprendeu com reconhecidos nomes da dança de então, como Nijinska, Massine, Golovine e Drubrovska.

Em 1956, iniciou um processo de investigação único acerca das metodologias de ensino, inclusive das maiores escolas -- a russa, a italiana e a francesa.

Depois de se tornar `prima ballerina` do American Ballet Theatre e de se ser nomeada diretora do Grupo Experimental de Bailado, depois transformado no Ballet Gulbenkian, fundou a sua própria companhia de dança, em 1969.

Foi a responsável escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para a criação do Conselho Português de Dança.

Em 2012, a antiga bailarina recebeu o doutoramento Honoris Causa pela Universidade Técnica de Lisboa.

Foi docente na Escola Superior de Dança de Lisboa, no Conservatório Nacional e na Universidade Técnica de Lisboa (Faculdade de Motricidade Humana).

Além dos espetáculos de bailado e de ópera, trabalhou no teatro e na televisão, participou em conferências e escreveu diversos artigos sobre a área da dança.

Foi membro do Conseil International de la Danse (CIDD), organismo ligado à UNESCO, formou o Conselho Português da Dança (CPDD), do qual foi presidente, membro do Consiglio Nazionale Italiano della Danza (CNID) e do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD).