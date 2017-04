Bailarina e coreógrafa Leonor Keil estreia primeira criação a solo para crianças

Lusa 18 Abr, 2017, 17:47 | Cultura

De acordo com o teatro, esta apresentação, prevista para decorrer entre sexta-feira e 30 de abril, vai também celebrar o Dia Mundial da Dança, a 29 de abril, altura em que será feita uma "Sessão Descontraída" para públicos com necessidades especiais.

A partir do conto "Bianca" de Fausto Gilberti, Leonor Keil apresenta o seu primeiro espetáculo coreografado para crianças, que irão descobrir os sonhos, medos e desejos daquela menina, todos eles de cor branca, porque é a sua cor favorita.

A interpretação do espetáculo é de Marta Cerque, a cenografia de Henrique Ralheta, as luzes de Wilma Moutinho e a fotografia é de Daniel Blaufuks.

"Bianca" é uma encomenda do Maria Matos Teatro Municipal, numa coprodução com o Teatro Municipal do Porto.

Leonor Keil iniciou os estudos de dança em Moçambique e frequentou a Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa.

Bailarina e atriz desde 1992, trabalhou com Madalena Vitorino, Paulo Ribeiro, João Fiadeiro, Francisco Camacho, Tânia Carvalho, entre outros coreógrafos e bailarinos.

No teatro, trabalhou com encenadores como José Wallenstein, John Mowat, António Pires, Francisco Campos e, no cinema, com Edgar Pêra.