Bailarino português António Casalinho convidado para Festival de Havana

A presidente do festival, a bailarina Viengsay Valdés, disse na sexta-feira que a edição deste ano do festival vai reunir figuras de 15 países como o brasileiro Marcelo Gomes e a companhia russa Ballet Bolshoi.

Valdés disse que o evento irá dedicar uma gala de homenagem ao bailarino e diretor do Teatro Colón de Buenos Aires, o argentino Julio Bocca, e a outra à colaboração entre bailarinos do Reino Unido e o Ballet Nacional de Cuba (BNC).

A diretora do BNC declarou que a 28ª edição do festival irá contar com a presença de bailarinos, coreógrafos e professores de gerações que fizeram parte especial da história da companhia.

O programa inclui o clássico O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky (1840-1893), que não é apresentado na íntegra em Havana desde 2018, com coreografia da bailarina cubana Alicia Alonso, baseada na coreografia de 1895, de Marius Petipa e Lev Ivanov.

Bailarinos cubanos e convidados do Queensland Ballet, da Austrália, do Bolshoi e dos Ballets Estatais de Viena (Áustria) e da Baviera (Alemanha) irão participar neste clássico.

Valdés adiantou que estão também convidados para o festival os bailarinos russos Azari Plisetsky, Daniil Simkin e Semyon Chundin, a espanhola Lucía Lacarra, a mexicana Elisa Carrillo e a francesa Mathilde Froustey.

A programação inclui duas estreias, Gitanerías, com música do compositor cubano Ernesto Lecuona e coreografia do bailarino espanhol Joaquín de Luz, que irá apresentar a peça com Valdés.

A outra será Core meu, obra do coreógrafo francês Jean-Christophe Maillot, do Ballet de Monte-Carlo.

