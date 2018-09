Bairro das Artes volta a divulgar arte contemporânea a 20 de setembro em Lisboa

Lusa10 Set, 2018, 11:16 | Cultura

De acordo com a organização, o evento, de entrada gratuita, irá decorrer entre as 18:00 e as 22:00, com visitas guiadas e manifestações artísticas nas áreas de pintura, fotografia, instalação, desenho, gravura, música, joalharia e arquitetura.

Na edição de 2018 do Bairro das Artes participam, entre outros espaços, a Allarts Gallery, O Atelier-Museu Julio Pomar, Biblioteca Camões, Carrasco Art Gallery, Casa da Imprensa, Espaço Cultural Mercês e Espaço Produções Cul.pa.

Participam ainda a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, Galeria da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Galeria Alecrim 50 e a Galeria Jeanne Bucher Jaeger, no Chiado, entre outros espaços.

Estão previstas visitas a exposições como "Le Palais Idéal", de Carlos Guerreiro, "Painterly Summer", coletiva de Neal Turner, Neeharika Donau Hossain, Parscha Mirghawameddin e Margarida Cardoso, "Colecção 23", de Ana Romãozinho, "Sulfato de Cobre", de Gina Martins, "Reencontro", de Maria Lucilia Cruz, e "Floating Dreamscapes", de Mariko Kusumoto.

Na Imprensa Nacional-Casa da Moeda será possível visitar "IMPRIMERE - Arte e processo nos 250 da Imprensa Nacional", seguida de uma conversa e também visita à Feira de Livros de Arte desta entidade.

Na Casa da Imprensa será inaugurada a exposição "Prémio Estação Imagem 2018 (Fotojornalismo)", com imagens de António Pedro Santos, Bruno Miguel Silva Pereira Fonseca, Filipe Amorim, Gabriel Tizón, Gonçalo Delgado, José Ferreira, Leonel de Castro, Luís Preto, Mariline Alves, Mário Lopes Pereira, Nuno André Ferreira, Patrícia Melo Moreira, Rui Duarte Silva e Rui Oliveira.

O Bairro das Artes tem organizac¸ão da associação Isto Não É Um Cachimbo, um evento anual, criado em 2010, que visa promover a arte contemporânea na Sétima Colina de Lisboa.