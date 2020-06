Bairro português em Malaca suspende São Pedro pela primeira vez desde 1967

"Enquanto o San Juang [São João] foi celebrado com velas acesas nas nossas casas, a Festa do San Pedro [São Pedro] este ano terá que ser adiada para o próximo ano", disse o representante da minoria luso-malaia perante o estado de Malaca Joseph Santa Maria.

"Tradicionalmente, os barcos de pescadores são abençoados neste dia, 29 de junho, todos os anos. Parentes, amigos e turistas locais e estrangeiros aproveitam a oportunidade para visitar o bairro português durante este grande festival dos portugueses de Malaca", que normalmente tem a duração de três dias, afirmou Joseph Santa Maria.

A paróquia do bairro português em Malaca, onde se estima existir cerca de mil a dois mil lusodescendentes em mais de 110 casas, considerou não ser seguro fazer a bênção tradicional dos barcos.

Em declarações à Lusa na terça-feira, Joseph Santa Maria tinha afirmado que este ano a festa de São Pedro iria ser assinalada de forma mais modesta, com a bênção dos barcos, um programa de uma apenas hora.

Segundo o responsável, apesar de o bairro português não ter registado qualquer caso da covid-19, a decisão foi tomada para que a "comunidade respeite as restrições".

A relação de Portugal com Malaca remonta a 1509 quando Diogo Lopes Sequeira, enviado do Rei D. Manuel, aportou em Malaca para estabelecer relações com o soberano local. Dois anos mais tarde Afonso de Albuquerque desembarcou ali, demoliu a Grande Mesquita, e levantou no local uma fortaleza que seria um importante entreposto comercial.

Na mesma altura surge o crioulo de matriz portuguesa kristang, uma língua agora ameaçada de extinção, que emprega a maior parte do seu vocabulário do português, mas a sua estrutura gramatical é semelhante ao malaio e extrai as suas influências dos dialetos chinês e indiano.

Depois de 100 anos de domínio português, a cidade foi tomada pelos holandeses, depois pelos ingleses, até à independência da Malásia, em 1957.

Por fim, em kristang, Joseph Santa Maria desejou: "Bong Festa San Pedro para todos".