"Balada para Sophie" vence três categorias dos Prémios Bandas Desenhadas 2020

Os Prémios Bandas Desenhadas, com base no `site` especializado e no observatório constituído para esta expressão, destinam-se a promover anualmente a banda desenhada produzida e editada em Portugal, através da distinção dos melhores lançamentos editoriais de autores nacionais e estrangeiros.

Nesta segunda edição, a novela gráfica "Balada para Sophie", da autoria do argumentista português Filipe Melo e do desenhador argentino Juan Cávia, arrecadou o prémio de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Comercial, bem como os de Melhor Argumento e Melhor Ilustração, em Publicação Nacional.

O prémio de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Alternativa foi para "UltraSaiyanJedi is streaming Tactical Arena: Apocalypse, March 11th (Twitch is like the fun side of the military-industrial-surveillance complex)", de Mao (Massacre, 2020).

Ainda no âmbito nacional, foi distinguido como Melhor Antologia o 4.º volume da coleção TLS Series (editado por A Seita), intitulado "Raízes", que reúne trabalhos de autores que fazem parte do coletivo The Lisbon Studio, um dos quais Nuno Saraiva, que ganhou o prémio de melhor BD Curta Nacional editada em Antologia, com "Sem Cuecas nem Soutien".

Na mesma categoria de curta nacional em antologia, "Construção", de Francisco Sousa Lobo (Pentângulo #3 -- Chili Com Carne) recebeu uma menção honrosa.

O galego Miguelanxo Prado foi duplamente distinguido, com os prémios de Melhor Publicação Estrangeira e Melhor Ilustração em Publicação Estrangeira, para "O Pacto da Letargia" (Ala dos Livros).

A distinção de Melhor Argumento em Publicação Estrangeira foi para a "A História de uma Serva: novela gráfica", de Renée Nault, baseada na obra de Margaret Atwood, (Bertrand).

O prémio de Melhor Publicação de Humor foi entregue a "Um Cowboy no Negócio de Algodão", 9.º volume de "As Aventuras de Lucky Luke segundo Morris", de Jul & Achdé (ASA).

Na categoria de Melhor Série de Publicações foi distinguido "Descender", da dupla Jeff Lemire e Dustin Nguyen (G. Floy).

No que respeita ao prémio de melhor edição, calhou ao Tomo 4 de Druuna, "Planeta Esquecido | Clone", de Paolo E. Serpieri (Arte de Autor), enquanto a melhor reedição do ano foi para "Corto Maltese: Fábula de Veneza", de Hugo Pratt (Arte de Autor).

Bandas Desenhadas é um `site` especializado em banda desenhada, livros ilustrados e outros meios de expressão artística frequentemente relacionados.

Além da divulgação de lançamentos de BD e do Prémios Bandas Desenhadas, o `site` trabalha também áreas como a didática, a investigação e a crítica, a fotorreportagem e a publicação de séries e de `one-shots` de banda desenhada `online`, como explica na sua página, na Internet. Tem também em elaboração uma Base de Dados de Banda Desenhada (BD²).

A curadoria de exposições, a organização de `workshops` e a colaboração com o Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja estão igualmente entre os projetos do Bandas Desenhadas.