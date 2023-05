Banda da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra pede encontro com Coldplay

"Hey, Coldplay, we are 5.ª Punkada and we think we should meet!", lê-se na rede social Facebook da banda conimbricense, que solicita a partilha da mensagem para tentar chegar à banda.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Jacob, coordenador do projeto 5.ª Punkada, explicou que a banda nasceu há 30 anos, sendo constituída por cinco elementos apaixonados por música, todos eles fãs pelos Coldplay.

"Estando cá [os Coldplay], pensou-se: porque não conhecê-los? Gostaríamos de um momento em que uma banda conhece outra banda, sendo este um grupo que até já existe há mais anos do que os Coldplay, com algo peculiar como é o facto de ser constituída por cinco elementos com deficiências", referiu.

Para que o encontro com a banda britânica se proporcione, para além do apelo deixado nas redes sociais, os 5.ª Punkada já estabeleceram "uma série de contactos".

"A Câmara Municipal de Coimbra estabeleceu alguns contactos e algumas pessoas estiveram também em contacto com a Everything is New, produtora que trouxe os Coldplay, no sentido de agilizar um bocadinho este `meeting` entre as bandas. Não sabemos se surtirá efeito", sustentou.

Os 5.ª Punkada contam com três álbuns de originais: "Live in Germany", "5.ª Punkada" e "Somos Punks ou Não?", sendo a primeira banda constituída por pessoas com deficiência agenciada profissionalmente.

Fundados em 1993, já percorreram Portugal de norte a sul e viajaram também para Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, Grécia, Espanha, Itália ou Finlândia, num total de mais de 300 concertos.

O Estádio Cidade de Coimbra recebe hoje o segundo de quatro concertos da banda liderada por Chris Martin.

Estão ainda agendados espetáculos para sábado e domingo, estimando-se que passem mais de 200 mil pessoas pelo Estádio Cidade de Coimbra nos quatro concertos previstos.