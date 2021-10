Banda Desenhada chama à atenção "O jogo das alterações climáticas"

O livro “O jogo das alterações climáticas” surge no âmbito de projeto europeu que pretende fortalecer a cooperação na ação climática entre vários países da União Europeia.





Este livro acompanha Sofia e o seu irmão mais novo, Gabriel, numa viagem de comboio pela Europa com partida em Portugal. Ao longo desta viagem, estas personagens aprendem sobre os impactos das alterações climáticas e como as comunidades em toda a Europa estão a unir-se para as combater. De inundações e incêndios florestais, a energia renovável e resiliência, Sofia e Gabriel aprendem em primeira mão sobre a ação climática na Europa e regressam a casa prontos para fazer a sua parte.



Contando já com tradução em várias línguas, este livro é inspirado por ações no terreno em municípios e escolas no âmbito do europeu 'BEACON - Bridging European and Local Climate Action' e procura transmitir o espírito de colaboração e intercâmbio europeu sobre alterações climáticas a um público mas vasto de crianças em idade escolar e adultos.



O lançamento acontece esta quinta-feira, na Faculdade de Ciências de Lisboa pelas 18h00, em Lisboa, mas a jornalista Sandy Gageiro foi ouvir o investigador que escreveu o argumento.