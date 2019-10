Banksy dedica direitos de autor à compra de navio para salvar migrantes

RTP02 Out, 2019, 16:35 / atualizado em 02 Out, 2019, 16:53 | Cultura

Consagrado e famoso como o nome maior da arte de rua, cultivando entre outros o género do Graffiti com uma mestria universalmente aplaudida, Banksy tem-se mantido firme em rejeitar a mercantilização da arte em geral e da sua em particular. Mas, quando outros vêm tentar ganhar o dinheiro que lhe seria devido e que ele recusa, o caso muda de figura.







E mudou agora, quando uma empresa que produz cartões de visita e cartões de festa manifestou a intenção de registar em seu nome uma marca Banksy, alegando que assim impediria a usurpação por terceiros.





Banksy reagiu afirmando, segundo citação da BBC: "A empresa tenta proteger o meu nome para poder vender legamente produtos Banksy falsificados. Acho que ela aposta em que eu não irei a tribunal para me defender".





E, com efeito, Banksy não irá a tribunal, mas também não irá deixar os seus créditos por mãos alheias: criou portanto num bairro do sul de Londres, Croydon, uma loja com o nome Gross Domestic Product (Produto Interno Bruto).

Banksy anunciou que "abria" a sua loja, mas na verdade ela permaneceu de portas fechadas. Nas redes sociais, o artista explicou que a loja se destina a vender online os produtos do seu catálogo. O dinheiro, explicou também, servirá para comprar um navio para o resgate de migrantes em perigo.