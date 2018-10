Barroselas Metalfest anuncia Benediction, Black Dahlia Murder e Godflesh para 2019

Lusa16 Out, 2018, 18:00 | Cultura

Em comunicado, a organização do festival que se realiza naquela freguesia do distrito de Viana do Castelo revelou ainda, no primeiro anúncio do cartaz do próximo ano, os nomes de Midnight, Birdflesh, Venenum, Eagle Twin, Imperial Triumphant, Barshasketh, Sublime Cadaveric Decomposition, Vacivus e Nervosa.

A representação nacional começa a ser delineada com as confirmações de Martelo Negro, Namek e Analepsy.

"O grande destaque desta primeira vaga de confirmações vai para os Godflesh e para os Benediction, dois nomes lendários, ambos de origem britânica, surgidos ali na transição dos anos 80 para os 90 que, cada um à sua maneira, marcaram para todo o sempre o peso industrial e o `death metal`", pode ler-se no comunicado da organização.

Nome com recorrentes passagens por Portugal, o projeto Godflesh de Justin Broadrick volta a território português com o álbum "Post" (2017) por apresentar, enquanto Benediction, sem novo trabalho há dez anos, se estreiam em Barroselas quando estão a comemorar 30 anos de existência.

Os norte-americanos The Black Dahlia Murder lançaram o oitavo disco, "Nightbringers", no ano passado, juntando-se aos conterrâneos Midnight.

Do cartaz consta também o trio brasileiro de `thrash metal` Nervosa, composto por Fernanda Lira, Prika Amaral e Luana Dametto, que lançou este ano o terceiro álbum, intitulado "Downfall of Mankind".