Barroselas Metalfest convida a "abanar o capacete" a partir de hoje até domingo

28 Abr, 2017

O cartaz da edição deste ano conta com bandas como Mayhem, Aborted, Venom Inc, Extreme Noise Terror, Inquisition ou Master, para além de duas dezenas de grupos que vão atuar na SWR Arena, de entrada livre, e que contam com a curadoria dos festivais Otero Brutal Fest, em Oviedo, Milhões de Festa, em Barcelos, e das editoras nacionais Signal Rex, Raging Planet e HellDprod.

"Há de tudo um pouco, do black metal ao grindcore, do rock ao death metal, e motivos não faltam para rumar a Barroselas e abanar o capacete, ainda que não se tenha bilhete", escreveu a organização do festival que tem campismo gratuito, encontros com artistas, para além do que classificam como "futebol brutal".

O cartaz do 20.º SWR conta com a presença dos noruegueses Mayhem, que vão interpretar na íntegra o disco "De Mysteriis Dom Sathanas", dos ingleses Venom Inc e Extreme Noise Terror, para além de nomes como Oranssi Pazuzu, Dead Congregation, Cobalt ou os nacionais Besta, Holocausto Canibal, Grog e Goldenpyre, entre muitos outros.

As "hostilidades", como lhes chamam os organizadores do evento, começaram na quinta-feira, dia 0 do festival, com o decorrer das finais das W:O:A Metal Battles Portugal.

A partir de hoje, com a abertura dos palcos principais do festival vai haver tempo para Aneurose, Chaos Synopsys, The Ominous Circle, Enlighten, Legacy of Brutality, Alcoholocaust, Bulto e Stone Dead, entre outros.

A organização do festival recorda que "há vários anos que a pacata vila de Barroselas é palco de um estranho fenómeno, quando milhares de fãs de Heavy Metal dos quatro cantos do mundo se vestem de preto e partem na sua peregrinação anual rumo ao alto do Minho para o SWR Barroselas Metalfest, um dos mais antigos festivais do planeta dedicado às sonoridades mais extremas".