BBC Proms são mote do Festival Revolução & Cultura da Casa da Música

"Os escândalos dos Proms têm feito história, e é essa história que queremos contar na Sala Suggia, reunindo algumas das obras que mais inquietaram o seu público", explica a Casa da Música (CdM).

Em comunicado, a instituição esclarece que o alinhamento inclui duas peças de Harrison Birtwistle (compositor em residência), no âmbito da grande retrospetiva da sua obra que percorre todo este ano, mas também a escrita de outra figura crucial da música britânica -- Peter Maxwell Davies -- e ainda as Cinco Peças para Orquestra, de Arnold Schoenberg, "um dos primeiros grandes desafios apresentados naquele festival, nos idos de 1912".

O festival arranca na segunda-feira com as "Censored Songs", que conta com a participação de alunos da Escola de Música Valentim de Carvalho que interpretarão temas de bandas como Queen, Rolling Stones, The Who, Clash e Pink Floyd.

No sábado, dia 29, o tema será "Pânico nos Proms", com a primeira parte a cargo do Remix Ensemble, dirigido por Peter Rundel. Na segunda parte subirá ao palco a Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Baldur Brönnimann.

O Remix Ensemble interpretará "Antechrist", de Maxwell Davies, e a Sinfonia de Câmara nº 1, op.9, de Schoenberg.

As Cinco Peças do mestre da Segunda Escola de Viena, e "Panic", de Birtwistle, ficam a cargo da Sinfónica do Porto.

"Os Fabulosos Proms" encerram o festival com o Remix Ensemble, o Coro Casa da Música e com a Orquestra Sinfónica do Porto, num programa que conta com "Short Ride in a Fast Machine", do norte-americano John Adams, "Worldes Blis", de Peter Maxwell Davies, culminando na marcha "Pompa e Circunstância" (com coro comunitário), de Edward Elgar, peça obrigatória na última noite dos Proms.