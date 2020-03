BE e PCP querem apoio aos pais com menores de 12 durante as férias da Páscoa

Os bloquistas consideram que para as famílias poderem assegurar o apoio às crianças, sem interrupção do isolamento social, o Governo tem de estender os apoios aos pais durante essas duas semanas de férias.



Até porque todos os chamados ATL, os espaços de ocupação dos tempos livres, estão encerrados.



O primeiro-ministro, António Costa, admitiu ontem, no debate quinzenal, no Parlamento, que o encerramento das escolas poderá "ir muito além" das férias da Páscoa devido à pandemia de Covid-19.



Mas não se comprometeu a prolongar o subsidio criado - a não ser para as creches - por essa pausa já estar prevista no calendário escolar.