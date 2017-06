Beatbombers editam primeiro álbum, homónimo, no dia 20

Lusa 17 Jun, 2017, 11:28 | Cultura

"Nós nunca tínhamos feito singles nem nada juntos como Beatbombers, por isso acaba por ser obrigatório ter um cartão-de-visita, um álbum que as pessoas possam ouvir, com canções, letras, `beats` instrumentais e convidados. E era aquilo que nos faltava. Já fizemos tanta coisa, desde os campeonatos, os vinis, as atuações de norte a sul e no estrangeiro, então faltava aquela cerejinha no topo", explicou DJ Ride.

Stereossauro (Tiago Norte) e DJ Ride (Oliveiros Tomás Oliveira) são dois DJ e produtores do hip hop e da música eletrónica em Portugal, que trabalham juntos há cerca de dez anos.

Já editaram a solo, fizeram edições esporádicas, mas este álbum, homónimo, é o que consideram ser o primeiro, enquanto Beatbombers.

"Aliás, não decidimos fazer um álbum. Conseguimos foi arranjar tempo livre para fazer um álbum ou para acabar algumas ideias que já tínhamos. (...) Uma coisa que queríamos era fazer um álbum sem ser uma pessoa encarregue de fazer tudo, podermos delegar tarefas, isso era uma coisa que queríamos fazer", sublinhou Stereossauro.

Com capa assinada por Vhils, "Beatbombers" reúne 14 convidados, entre os quais Maze, Slow J, Mundo Segundo, Phoenix RDC e os internacionais DJ Kentaro e D-Styles.

O álbum sai em edição de autor, com edição física limitada, disponível nas plataformas de `streaming` e para descarregamento gratuito e servirá de base para a atuação que preparam em julho para o festival Super Bock Super Rock, em Lisboa.

Enquanto Beatbombers, DJ Ride e DJ Stereossauro sagraram-se por duas vezes - em 2016 e 2011 - campeões mundiais de `scratch` e `turntablism`, duas técnicas de manipulação de música com gira-discos e mesa de mistura.

Entre os discos já editados a solo, DJ Ride conta, em nome próprio, com registos como "Turntable food", "Beat journey" e "Life in loops". Stereossauro, que trocou as artes plásticas e o design pela música, lançou em 2014 o primeiro álbum de `samples` e `beats`, intitulado "Bombas em bombos".

Os Beatbombers encerram esta noite o festival Rock Nordeste, no Parque do Corgo, em Vila Real, com atuação marcada para o Palco Parque, a partir das 02:40.