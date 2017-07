Beatbombers prometem festa a revisitar percurso, sexta-feira, no festival SBSR

Lusa 13 Jul, 2017, 17:07 | Cultura

A atuação na sala Tejo, um dos quatro palcos do SBSR, no Parque das Nações, servirá para a dupla portuguesa apresentar o álbum de estreia, editado em junho passado, e demonstrar algumas técnicas que já lhes deram prémios internacionais.

"Vamos apresentar o novo álbum e fazer algumas das coisas que têm sido a nossa imagem de marca. Desde as coisas que fazemos nos campeonatos, alguns coisas com toques de fado, raízes portuguesas. Vamos tentar retratar o nosso percurso todo e fazer uma festa", disse Stereossauro.

Na sexta-feira, um dia de atuações marcadas pelo hip hop, com Future, Pusha T, Slow J e Língua Franca, os Beatbombers abrirão o palco onde se apresentarão ainda Rocky Marsiano e a dupla Celeste/Mariposa.

"Beatbombers", o álbum, soma vários convidados portugueses e estrangeiros, entre os quais o artista visual Vhils, que assina a capa, Maze, Slow J -- que se juntam à atuação de sexta-feira -, Mundo Segundo, Phoenix RDC, DJ Kentaro e D-Styles.

À Lusa, DJ Ride explicou que a atuação no SBSR será "metade-metade": "É um `live act`, onde tocamos as nossas músicas e depois, no final, vamos juntar umas músicas mais `crossover` e um dj set".

"É a primeira vez que apresentamos o álbum ao vivo, por isso estamos muito curiosos de ver a reação das pessoas às nossas músicas novas", disse.

Stereossauro (Tiago Norte) e DJ Ride (Oliveiros Tomás Oliveira) são dois DJ e produtores do hip hop e da música eletrónica, em Portugal, que trabalham juntos desde 2003.

Enquanto Beatbombers, DJ Ride e DJ Stereossauro sagraram-se por duas vezes - em 2016 e 2011 -, campeões mundiais de `scratch` e `turntablism`, duas técnicas de manipulação de música com gira-discos e mesa de mistura.

O 23.º SBSR decorrerá entre hoje e sábado no Parque das Nações, com concertos de artistas como Red Hot Chili Peppers, Deftones, Future, Foster The People, New Power Generation, The Legendary Tigerman, Capitão Fausto, Fatboy Slim e The Gift.