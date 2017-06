Partilhar o artigo "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, estreia-se no Teatro D. Maria II no dia 22 Imprimir o artigo "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, estreia-se no Teatro D. Maria II no dia 22 Enviar por email o artigo "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, estreia-se no Teatro D. Maria II no dia 22 Aumentar a fonte do artigo "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, estreia-se no Teatro D. Maria II no dia 22 Diminuir a fonte do artigo "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, estreia-se no Teatro D. Maria II no dia 22 Ouvir o artigo "Beaumarchais", ópera de Pedro Amaral, estreia-se no Teatro D. Maria II no dia 22

Tópicos:

Aal, Almaviva, Anabela, Andrade Paiva, André Henriques Carolina Figueiredo Eduarda Melo, Cachado Filipa, Fígaro, Gamito Casaa Sara Afonso, Rebelo,