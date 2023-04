Beira Baixa lança roteiro com 20 propostas para os visitantes do território

"Criámos uma proposta turística que junta as tradições pascais a um conjunto de atividades turísticas identitárias da Beira Baixa, ideais para esta época do ano, em que o sol espreita, os dias são mais longos e a brisa sopra leve, convidativa para uma mão cheia de aventuras ao ar livre", explicou, em comunicado, a CIMBB.

As 20 propostas do programa turístico desenvolvem-se por viagens pelas paisagens, natureza, aldeias, tradições pascais e pelos sabores genuínos que desafiam os visitantes a mergulhar no coração da Beira Baixa.

A CIMBB "juntou o melhor desta Primavera num novo roteiro de três dias que passa pelos municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão".

O roteiro "Pelas mil e uma cores da Primavera" desafia os turistas a conhecerem a genuinidade das tradições pascais da Beira Baixa, com uma agenda que identifica dezenas de tradições quaresmais e pascais, algumas das quais absolutamente únicas no país.

A agenda é ainda complementada com dezenas de outras sugestões para que o turista possa construir o seu próprio roteiro, personalizando-o conforme os seus interesses.

A CIMBB integra os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila Velha de Ródão e Vila de Rei (todos no distrito de Castelo Branco), e tem como missão potenciar e promover o desenvolvimento da sub-região, otimizando e defendendo os interesses comuns dos seus municípios, por forma a reforçar a identidade conjunta do território.