Beiras e Serra da Estrela convida visitantes da BTL a apadrinhar árvores

Segundo a CIM-BSE, que tem sede na Guarda, os 15 municípios que a integram vão estar na BTL, que decorrerá de 01 a 05 de março, num único `stand`.

Depois dos incêndios e das enxurradas que atingiram o território em 2022, esta Comunidade Intermunicipal vai convidar os visitantes "a apadrinhar uma árvore no território, numa campanha de reflorestação que será lançada durante o certame".

"É uma missão nacional para todos os que visitarem as Beiras e Serra da Estrela na BTL`23: construir uma nova floresta que vai ter nome próprio. Cada visitante vai ser convidado a apadrinhar gratuitamente uma árvore, sendo que pode, ainda, habilitar-se a ganhar inúmeros prémios, na sua visita ao `stand`", referiu a CIM-BSE em comunicado enviado à agência Lusa.

A reflorestação de áreas ardidas na serra da Estrela "irá decorrer nos próximos meses, sendo que cada padrinho vai poder acompanhar a ação e plantar a sua própria árvore".

Na diversidade, entre paisagens, tradições, história e gastronomia, a CIM-BSE vai apresentar na BTL "um destino único, com um brilho especial".

"Enquanto a serra renasce e volta a vestir-se numa paleta de cores em tons de verde, os 15 municípios desafiam a visitar todo o território, com a garantia: a natureza continua a ser um dos melhores cartões de visita", lê-se.

António Miraldes, primeiro secretário executivo da CIM-BSE referiu, citado na nota, que "a Natureza em estado puro continua vibrante" e quem passar pela serra da Estrela "não vai ficar indiferente ao santuário de biodiversidade que irá visitar".

"Paisagens puras, imaculadas e intactas, são a garantia de um passeio inesquecível nas Beiras e Serra da Estrela", garantiu.

O `stand` da CIM-BSE na BTL terá uma área 324 metros quadrados e um balcão para cada município.

A partir de realidade virtual, através de imagens 360º, os visitantes vão poder dar um "pulinho" às Beiras e Serra da Estrela e serão convidados a viajar até à região, numa experiência gastronómica por "sabores genuínos".

Durante cinco dias, no espaço haverá provas gastronómicas e `showcooking` promovidos por `chefs` e escolas de hotelaria do território.

Também serão divulgados produtos gastronómicos da região, como o queijo Serra da Estrela, os produtos de urtiga, os enchidos e o borrego, entre outros, bem como vinhos da Beira Interior, Douro e Dão.

Uma das novidades é o espaço para empresários e empreendedores que terão a oportunidade de dar a conhecer os seus projetos turísticos e, ainda, reunir com outros `players` estratégicos.

"No maior palco de turismo nacional, com dezenas de atividades programadas, as Beiras e Serra da Estrela prometem surpreender e afirmar-se como um destino de excelência com experiências únicas e autênticas todo o ano, porque continuamos a sentir, o brilho, aqui, nas Beiras e Serra da Estrela", rematou.

A CIM-BSE é constituída por 15 municípios, sendo 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).