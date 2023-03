“Belas Artes da Academia. A Coleção de Desenhos” em exposição

Mateus do Couto, João Nunes Tinoco, Giovanni Bibiena, Machado de Castro, Francisco Fabri, Santa Rita, Almada Negreiros e Álvaro Siza são alguns dos artistas da mostra, patente até 19 de maio.Criada em 25 de outubro de 1836, pela rainha Maria II, a Academia Nacional de Belas-Artes está instalada no antigo convento de São Francisco, que remonta a 1217, e possui uma Biblioteca Histórica, disponível para consulta de investigadores e estudantes, constituída por mais de 50 mil volumes, sobretudo de tratadística e história e crítica de arte, datados de 1493 aos dias de hoje.A inauguração, às 16h00, conta com a secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, a presidente da Academia, Natália Correia Guedes, o vice-presidente, Victor Serrão, o presidente da Faculdade de Belas Artes, Fernando António Batista Pereira, e o professor Rui Vieira Nery.