Benjamin Clementine e Fura Dels Baus no fecho do Super Rock

21 Jul, 2018 | Cultura

O músico britânico Benjamin Clementine volta ao festival onde esteve em 2015 e o repertório conta com mais canções, do novo e segundo álbum "I tell a fly".

Benjamin Clementine, na voz e no piano, estará acompanhado por um quinteto de cordas, com a violoncelista francesa Barbara Le Liepvre (com quem toca e grava habitualmente) e músicos portugueses ou a viver em Portugal: Juan Maggiorani, Maria da Rocha, Bruno Silva e João Hasselberg. Segundo a organização, em palco estará ainda a fadista Ana Moura como convidada.

No Altice Arena, além de ver os concertos no palco, o público terá de olhar para cima por causa da performance que a companhia catalã Fura Dels Baus vai apresentar em estreia, vinte anos depois de ter atuado no mesmo recinto na Expo`98.

Com uma marioneta humana gigante suspensa, o espetáculo combinará dança, pirotécnica e música, com a cantora espanhola Mariola Membrives.

No terceiro e último dia do SBSR, haverá ainda atuações do vocalista dos Strokes, Julian Casablancas, agora com The Voidz, do grupo britânico The The, da cantora Sevdaliza ou dos portugueses Pop Dell`Arte, Isaura e Sunflowers.

O Festival SBSR começou na quinta-feira em vários palcos do Parque das Nações, Lisboa.