Biblioteca da Feira passa a levar livros a fábricas do concelho

A estreia do novo serviço itinerante da Biblioteca Municipal da Feira deu-se na mudança de turno, quando operários e administrativos da empresa de origem dinamarquesa se depararam no exterior com uma carrinha Fiat nova, que, decorada pelo designer Francisco Providência e com um toldo amovível para proteger os utilizadores do calor, transportava no interior cerca de 2.500 livros, revistas, DVD e CD - todos disponíveis para requisição por 20 dias, na quantidade máxima de 16 documentos por pessoa.

Antes que se formasse uma fila para aceder a essa oferta, o diretor-geral da Ecco agradeceu à autarquia a oportunidade que proporcionou ao pessoal da casa. "Espero que os nossos colaboradores façam um bom proveito da iniciativa", disse Gustavo Kremer, ainda antes de se rir com o comentário de uma funcionária que, tendo requisitado 1.088 páginas para completar até à próxima visita da biblioteca móvel, o avisou que se arriscava a "ter de ler no horário de trabalho, para poder cumprir o prazo".

Depois foi o presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa, a recordar o serviço itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian, "há 40 e tal anos", para descrever o atual programa do município como "mais moderno", "muito interessante" e com potencial para transformar os hábitos de leitura e "as competências" da comunidade fabril do concelho.

O mapa de rotatividade da carrinha "Leitura em Linhas" já integra 11 fábricas, entre as quais as corticeiras Amorim e Granorte, a fabricante de cerâmicas Cinca, e a marca de colchoaria Molaflex, mas a expectativa do autarca é que mais unidades do concelho venham, entretanto, a aderir ao projeto. Acredita que as empresas que o fizerem acabarão por beneficiar da iniciativa, já que, ao estimularem a literacia, estarão a contribuir para a formação de "melhores colaboradores - porque a leitura abre horizontes e dá-lhes mais capacidades".

Títulos da secção de "Motivação pessoal" não foram, contudo, os mais requisitados na estreia do serviço, depois de uns 20 funcionários da Ecco e da Fagus, afetos sobretudo aos departamentos administrativos dessas duas fábricas do mesmo grupo, terem visitado a biblioteca-móvel.

A atenção desses utilizadores repartiu-se, aliás, por uma oferta diversa, uma vez que, no interior da viatura, bem organizados em prateleiras de linhas simples e iluminadas por luz natural, se encontravam livros não apenas de rubricas clássicas como "Literatura Portuguesa", "Romance lusófono", "Literatura estrangeira", "Biografia", "Romance histórico" e "Contos", mas também de temáticas como "Saúde e bem-estar", "Arte e decoração", "Jardim e animais" e até "Banda desenhada" e "Literatura infantil", organizada por escalões etários.

Cláudia Pinho, de 35 anos, foi das visitantes com menos hesitações. Saiu da carrinha com dois romances de Lesley Pearse, autora britânica que já lhe haviam recomendado há algum tempo, e que só agora se decidiu a ler, por "Uma mulher em fuga" e "Nunca me esqueças" estarem ali tão a jeito. "Disseram-me que os livros dela eram românticos e que eu ia gostar", explicou.

Quando lhe perguntaram se conseguiria ler 1.088 páginas até ao dia 06 de junho, tendo em conta que nesse prazo continuará a trabalhar normalmente, sem período de férias, nem referiu a possibilidade de prolongar a requisição por mais 15 dias e disse logo: "Vou ter que conseguir. Foi o compromisso que assumi".

Michelle Pereira, de 25 anos, estava particularmente agradada com o "lado "prático" da nova biblioteca itinerante. "Dá muito jeito que ela venha aqui à fábrica porque eu já não tenho muito tempo para ler e, se tivesse que andar sempre em deslocações para ir buscar livros à biblioteca, então é que não lia nada", justificou, segurando "Dá-me um dia para mudar a tua vida", de Raul Minh`Alma.

Inês Fonseca, com a mesma idade, também se mostrou muito decidida. Ninguém diria que precisava de dicas sobre o tema, mas o livro que requisitou foi "Corpo de Verão o ano inteiro", da nutricionista Ana Bravo. "A autora diz que é um plano de 20 dias para se ficar com o corpinho perfeito, o que quer dizer que vou poder testar o que ela diz quase até a data em que a carrinha cá passa outra vez. Se não funcionar, depois deixo reclamação", remata a brincar, antes de voltar ao trabalho.

O programa "Leitura em Linhas" - cuja designação cruza o conceito de linhas de texto com o de linhas de produção industrial - disponibiliza a cada 18 dias um fundo documental que a diretora da Biblioteca Municipal da Feira, Etelvina Araújo, diz "adaptado ao público específico das fábricas" envolvidas no projeto.

Títulos que não constem da coleção itinerante poderão ser requisitados ao fundo de cerca de 200.000 itens da biblioteca-mãe, sendo que todas as requisições obrigam a inscrição como utente desse equipamento cultural, sempre de forma gratuita e com direito a usufruir de todos os serviços presenciais e virtuais da estrutura.

Contando já com "quase 37.000 inscritos" entre uma população de aproximadamente 140.000 residentes, a Biblioteca Municipal da Feira reforçou os seus serviços de proximidade no último ano, através da entrega de documentos ao domicílio e da disponibilização de mais de 7.000 jornais, revistas e outras publicações através das plataformas digitais PressReader e EBSCO - esta última especificamente focada em conteúdos científicos.

"Como o tempo para leitura escasseia e não podemos ter medo de desenvolver projetos que aumentem a proximidade das pessoas ao livro, também fazemos itinerância pelas instituições particulares de solidariedade social do concelho e esse trabalho de formiguinha tem-nos trazido muitos leitores novos, sobretudo entre os idosos", concluiu.