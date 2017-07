Biblioteca Municipal da Guarda publica livro com poemas da autoria de reclusos

Lusa 11 Jul, 2017, 12:08 | Cultura

Segundo a BMEL, o livro intitula-se "Vá para fora cá dentro!" e é composto pelos trabalhos poéticos de oito reclusos, que foram criados no âmbito da Oficina de Escrita e Leitura em Voz Alta, dinamizada pela BMEL na cadeia da Guarda, sob a orientação de Américo Rodrigues, coordenador da biblioteca.

No livro, com cerca de 80 páginas, são publicados cerca de 50 poemas da autoria de reclusos que participaram intensivamente no projeto que decorreu entre novembro de 2016 e junho de 2017, com um total de 25 sessões de uma hora e meia cada.

Ao todo, os participantes escreveram perto de 400 poemas e foram os próprios, com a orientação de Américo Rodrigues, que fizeram a seleção dos trabalhos que são publicados no livro que é apresentado pelas 18:00 de quarta-feira, na BMEL, numa sessão que contará com a presença dos autores e da escritora Odete Ferreira.

A fonte refere, em nota enviada à agência Lusa, que a obra "surge de uma das iniciativas que a biblioteca tem vindo a desenvolver nos últimos anos no Estabelecimento Prisional da Guarda, no âmbito de uma colaboração formalizada através da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal da Guarda e o Estabelecimento Prisional da Guarda, em dezembro de 2015".

O empréstimo de livros, através da Biblioteca Itinerante, a cedência de publicações periódicas, a colaboração na organização da biblioteca do estabelecimento prisional e acordos de formação, nomeadamente oficinas de escrita, leitura, teatro, entre outras, são algumas das colaborações que têm vindo a ser desenvolvidas no Estabelecimento Prisional.

Com estes projetos, a autarquia da Guarda pretende, através da BMEL, em articulação com o Estabelecimento Prisional, "colaborar e participar ativamente na reinserção social de um grupo da população com especificidades muito próprias, numa dinâmica de inclusão".

As ações "têm também proporcionado um contacto direto dos reclusos com a comunidade", aquando da apresentação pública do trabalho desenvolvido nas referidas oficinas orientadas por Américo Rodrigues, técnico da autarquia e coordenador da BMEL.

Um dos exemplos é o exercício de leitura em voz alta do "Cântico Negro", de José Régio, realizado pelos reclusos participantes na oficina de Leitura em Voz Alta, no encerramento da cerimónia de assinatura do protocolo, em 2015.

A BMEL lembra ainda que Daniel Viegas, um dos participantes nas oficinas de escrita e leitura em voz alta dinamizadas pela BMEL no Estabelecimento Prisional da Guarda, venceu em 2015, com o poema "Liberdade", um concurso nacional de poesia que contou com a participação de 152 reclusos de 29 Estabelecimentos Prisionais de todo o país.

Em abril deste ano, nove participantes da Oficina de Teatro do Estabelecimento Prisional apresentaram no Teatro Municipal da Guarda a peça de teatro "Sancho Pança governador da ilha dos lagartos", de António José da Silva, é indicado.