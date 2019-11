Biblioteca-Museu República e Resistência em Lisboa encerra hoje para obras

Segundo informação disponível no `site` das Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), geridas pela Câmara Municipal, a Biblioteca-Museu República e Resistência (BMRR), situada no bairro do Rego, encerra hoje "para obras de beneficiação do equipamento" e "a coleção voltará a estar disponível ao público, na Rede BLX, no final de janeiro de 2020".

Em junho deste ano, a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, revelou que as obras "vão demorar cerca de 12 meses" e que "a biblioteca vai reabrir".

"Não estamos a encerrar definitivamente nenhum equipamento", disse na altura, perante a Assembleia Municipal de Lisboa (AML).

Nessa reunião da AML, a vereadora da Cultura disse aos deputados municipais que as obras foram decididas após vistorias técnicas, que ditaram a necessidade de o equipamento fechar durante as obras, sublinhando que, devido, nomeadamente, à qualidade do ar, "há trabalhadores que já lá não vão".

"Essa decisão de encerramento é técnica e não política. Em relação aos acervos, é verdade que vamos avaliar os acervos porque as circunstâncias também mudaram. Entre o momento em que se criou a BMRR e a atualidade, surgiu um equipamento novo e, para nós, faz sentido avaliar se parte daquele espólio deve ser ou não ser integrado no Museu do Aljube [inaugurado a 25 de Abril de 2015, na antiga prisão política, na zona da Sé]", afirmou.

Catarina Vaz Pinto sustentou ainda que "há uma parte do espólio que não está tratada, sobretudo documentos", que "estão em caixotes", sendo o encerramento para obras aproveitado "para catalogar esse espólio".

De acordo com a responsável pela Cultura no executivo lisboeta liderado por Fernando Medina (PS), aquela biblioteca temática "é das menos utilizadas" da rede de bibliotecas de Lisboa.

O Museu da República e Resistência, agora Biblioteca-Museu, foi inaugurado em 1993 no edifício da antiga creche do Bairro Grandella, na Estrada de Benfica

Em dezembro de 2001, foram inauguradas as novas instalações, na Rua Alberto Sousa, no bairro do Rego.