Biblioteca Nacional e RTP evocam ano de 1969

A exposição será aberta com uma Conferência na Sala de Leitura da Biblioteca Nacional, com a presença e intervenção de abertura do presidente da Assembleia da República e com moderação do jornalista João Fernando Ramos, coordenador do Jornal 2 da RTP.





Entre os acontecimentos internacionais que marcaram o ano contam-se os primeiros passos de seres humanos na Lua. Mas a glória do programa espacial da NASA tem o seu reverso na contestação cada vez mais intensa da guerra do Vietname, graficamente ilustrada pelo emblemático festival de Woodstock.





Em Portugal, destaca-se a crise académica de Coimbra, com implicações imediatas sobre a final da Taça de Portugal: a RTP gravou a vitória do Benfica sobre a Académica mas, para ocultar as manifestações da revolta estudantil, não transmitiu o encontro.





Realizam-se também as eleições legislativas da chamada "primavera marcelista", com Mário Soares a dividir a oposição e a criar a CEUD, mais conciliadora do que a CDE, mas com menos sucesso eleitoral.





Aos acontecimentos da História do mundo e da História do país, juntam-se os respeitantes à RTP e à BN. É nesse ano que a RTP 2 inicia as suas emissões experimentais, que o programa Zip-Zip atinge uma popularidade extraordinária e Simone de Oliveira ganha o Festival da Canção com "Desfolhada" - tudo sinais de uma ditadura em fim de ciclo.





Dos arquivos da RTP desse ano constam também as tentativas da ditadura para mudar alguma coisa que permita deixar, no essencial, tudo na mesma: Marcello Caetano inicia as suas "Conversas em Família" e a "ala liberal" do partido único faz a sua estreia na Assembleia Nacional.





De tudo isto trata a exposição e muito disto estará na ordem do dia da conferência que lhe dá início a partir de amanhã.