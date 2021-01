Biblioteca Pública de Évora reabre de "cara lavada" após obras de conservação

"Tratou-se de uma obra de conservação", em que "procurámos manter o espírito da biblioteca e o seu aspeto geral. Está mais clara e mais limpa", afirmou hoje à agência Lusa a diretora da BPE, Zélia Parreira.

Segundo a responsável, os trabalhos implicaram um investimento de quase meio milhão de euros, proveniente do orçamento da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), e envolveram a substituição das redes elétrica e informática e das canalizações.

Zélia Parreira indicou que também foram remodeladas as instalações sanitárias, o chão envernizado e as estantes de madeira.

Milhares de livros foram desinfestados e procedeu-se à reparação de problemas decorrentes de danos na cobertura do edifício, a qual também substituída em 2018.

"Foi um ano e mais alguns meses muito sofridos", realçou a diretora da BPE, revelando que, para a realização das obras, foi necessário "movimentar uma massa imensa de quase um milhão de livros".

Destes livros, precisou, mais de 500 mil estavam na BPE e foram retirados, uma pequena parte para desinfestação na BNP e a maioria ficou armazenada num armazém cedido pelo Exército português na antiga Manutenção Militar, em Évora.

Os livros transportados e desinfestados na BNP são documentos dos séculos XVIII e XIX, que já estão novamente nas salas de leitura, assinalou a diretora, sublinhando que a casa-forte "não foi intervencionada" e que os livros aí colocados foram apenas desinfestados no local.

Durante as obras, apenas "umas dezenas de milhares" de livros permaneceram na BPE, ainda que tenham mudado de lugar, para o serviço de empréstimo domiciliário, que nunca parou, com parcerias com o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, e juntas de freguesia, disse.

Os livros "estão, agora, a regressar à BPE para serem incorporados novamente no espaço" e todos estão a ser "finalmente catalogados", adiantou Zélia Parreira, frisando, contudo, que esta operação vai decorrer ao "longo dos próximos anos", porque são "muitos milhares" de obras.

Criada há mais de 200 anos por Frei Manuel do Cenáculo, a Biblioteca Pública de Évora, tutelada pela BNP, é beneficiária do Depósito Legal desde 1931.

O espólio da BPE, com espécies raras e únicas no mundo, inclui 664 incunábulos e 6.445 livros impressos do século XVI, além de vários núcleos de documentos manuscritos, de cartografia, música impressa e centenas de títulos de publicações periódicas.