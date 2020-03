Bibliotecas de Alcobaça e Pombal juntam-se ao esforço de produção de viseiras protetoras

Segundo informação da DGLAB, as duas bibliotecas públicas estão encerradas, tal como as suas restantes parceiras, mas "continuam a prestar serviço à comunidade", concretamente através da disponibilização de impressoras 3D para produção de viseiras protetoras.

Para a DGLAB ambas as instituições configuram "exemplos de que as bibliotecas são muito mais do que livros", podendo "contribuir para a comunidade" com "recursos muito pouco tradicionais" nestes espaços.

"As bibliotecas públicas reinventam-se em tempo de crise para dar resposta às necessidades", sublinha a DGLAB no seu portal.

As bibliotecas de Alcobaça e Pombal associaram-se ao Movimento Maker Portugal, para produção de viseiras necessárias a quem combate da pandemia na linha da frente, como profissionais de saúde, forças de segurança, pessoal da proteção civil e funcionários de lares.

Em Pombal, acrescenta a mesma informação, foram já produzidas cerca de meia centena de unidades, distribuídas por instituições com carência deste tipo de material protetor.

Já em Alcobaça, a impressora disponibilizada pela biblioteca municipal tem capacidade para imprimir cinco a dez unidades por dia, avança a DGLAB.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 800 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 40 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).