Bienal Contextile de Guimarães abre com "Exposição Internacional" e memória da fábrica têxtil

A estreia da `performance` "Amor e Perda -- Despertar os Lugares", pelo Psilicone Theater, na Plataforma das Artes e Criatividade, marca o primeiro dia, ao recuperar a memória da produção têxtil na região.

Concebido pelos artistas lituanos Aukse Petruliene e Darius Petrulius, o espetáculo multimédia tem personagens criadas a partir de um processo de recolha de testemunhos, na comunidade têxtil da cidade, com mediação de Paula R. Nogueira, permitindo definir uma narrativa da memória da fábrica têxtil, segundo a organização.

A inauguração oficial da Contextile tem no entanto lugar no Palácio Vila Flor, onde fica patente a "Exposição Internacional", com 58 obras de 50 artistas, oriundos de 29 países.

O Palácio Vila Flore é o ponto de partida para outros palcos da bienal, noutros espaços culturais e áreas públicas da cidade: Convento de Santo António dos Capuchos, Plataforma das Artes e Criatividade, Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, Casa da Memória, Instituto de Design de Guimarães, Tanques de Couros e Fraterna.

Com um orçamento a rondar os 150 mil euros, a Bienal de Arte Têxtil Contemporânea destaca também, como maiores atrativos, a presença de artistas convidados, como Magda Sobon e Stephen Schfield, e residências artísticas, conjugadas com o trabalho educacional, através do programa "Emergências: Educação e Criação têxtil".

A programação destaca ainda "Projetos Satélite", como uma mostra de cinema ao ar livre, "Rewind & Play", quatro sessões com curadoria de Luísa Alvão com filmes que "estimulam uma reflexão a partir de um diálogo entre o território têxtil do Vale do Ave, com universos industriais têxteis de outras partes do mundo", e "Encontro Expansão", uma instalação nos tanques de Couros, e as "Textile Talks", presenciais e `online`.

No primeiro dia serão ainda divulgados os Prémio de Aquisição e as Menções Honrosas da Contextile 2020.