Bienal de Arquitetura de Veneza com projeto português "InConflict"

Nesta bienal, a pergunta lançada aos participantes e ao público é "How will we live together?" ("Como vamos viver juntos?", em tradução livre), em cinco escalas: o corpo humano, o agregado familiar, as comunidades, territorial e o planeta.



"A arquitetura deve mudar e uma arquitetura que antecipa é uma arquitetura que é resiliente e que acomoda para o futuro", considerou o curador-geral, Hashim Sarkis, em conferência de imprensa, na quinta-feira, em Veneza.



Sublinhou ainda que o certame vai procurar "trazer à discussão como este parâmetro espacial, este exercício espacial e esta fantasia espacial pode inspirar e mudar o futuro da nossa sociedade e indicar possibilidades diversas para podermos viver em conjunto".



À pergunta do curador da bienal - "Como vamos viver juntos?" -, a representação portuguesa responde com o projeto "In Conflict", do coletivo de arquitetos depA, do Porto, com uma exposição e vários debates sobre a relação entre a arquitetura portuguesa e as questões de habitação, desde a Revolução de Abril de 1974.



O espaço oficial de Portugal estará novamente no Palazzo Giustinian Lolin, que é a sede da Fundação Ugo e Olga Levi, ocupando dois pisos do edifício, um dos quais para os debates e o outro para a exposição, com sete núcleos dedicados a outros tantos processos e casos de arquitetura de habitação em Portugal.



Nesses sete núcleos serão revisitados, por exemplo, os projetos habitacionais das torres do bairro do Aleixo (Porto), o conjunto habitacional Cinco Dedos em Chelas (Lisboa), o plano de pormenor da Aldeia de Luz, no Alentejo, e a reconstrução de casas destruídas pelos incêndios de 2017 (Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande).



"A principal motivação desta exposição é que vale a pena continuar a acreditar na Arquitetura enquanto disciplina transformadora de um mundo e de um país que é ainda imperfeito. Há muita coisa que está melhor, mas ainda há muita coisa a melhorar", afirmou Luís Sobral, um dos quatro curadores da participação portuguesa, na conferência de apresentação à imprensa, realizada na quinta-feira.



A arquiteta japonesa Kazuyo Sejima, Prémio Pritzker de 2010, vai presidir ao júri internacional da Bienal de Arquitetura de Veneza 2021, cujo palmarés desta edição será anunciado a 30 de agosto.