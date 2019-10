Bienal de Design a decorrer no Porto e Matosinhos

Até domingo está colocada em plena Avenida dos Aliados uma pá de turbina eólica. É uma das instalações da Bienal de Design que está a decorrer no Porto e em Matosinhos.

Com o título "Hard Design - Os filhos de Eos" - esta pá, de 41 metros de comprimento e 8 toneladas, convida quem passa na baixa do Porto a reflectir sobre as "Tensões do Milénio". Neste caso, sobre as alterações climáticas, e a forma como o design industrial pode dar resposta a esses desafios.