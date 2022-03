Bienal de Humor de Penela reúne criadores gráficos de todos os continentes

Osvaldo Macedo de Sousa, responsável da produtora Humorgrafe, adiantou à agência Lusa que "os animais domésticos e selvagens, desde logo o animal político", dão o mote à criatividade dos autores.

"Queremos, assim, chamar a atenção para a importância do animal, especialmente o doméstico, para as pessoas, hoje em dia muito agarradas aos animais, que contribuem para o equilíbrio ecológico e psicológico da casa", disse.

Por outro lado, quanto aos animais em liberdade nos seus habitats naturais, "com cada extinção que acontece, é parte da Humanidade que está morrer também".

"Queremos que a Bienal esteja cada vez mais ligada à comunidade", defendeu Osvaldo de Sousa.

Já em abril, a organização realiza, na sede do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, uma "exposição em torno do tema do animal político", com desenhos de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), cuja obra satírica faz uma aposta significativa nos zoomorfismos.

A Bienal de Humor de Penela, no distrito de Coimbra, "é o único festival mundial nesta área apenas a preto e branco", uma opção técnica dos artistas "que é mais económica" e que permite "ver melhor a qualidade" de cada obra, segundo o historiador.

"É o humor gráfico puro e duro. A grande imprensa foi sempre a preto e branco", salientou.

Ao promover os concursos internacional para adultos e local para alunos das escolas de Penela, a Humorgrafe apresenta uma Bienal "onde o humor não necessita de cores, apenas um sorriso, inteligência filosófica e uma cor simples e direta -- o branco e negro e seus matizes monocromáticos".

"Mais importante do que os prémios, é ter voz ativa, expressar o seu humor, as suas ideias irreverentes em comunhão com a comunidade", a partir do tema "Os animais, o homem e o planeta", sublinhou.

A VIII Bienal de Humor Luís d`Oliveira Guimarães abre ao público no dia 03 de setembro, no Centro Cultural do Espinhal, abrangendo ainda outros espaços do concelho, prevendo os organizadores a participação de 300 a 400 artistas, profissionais e amadores, de cerca de 60 países e com mais de mil trabalhos a concurso.

Produzido pela Humorgrafe, o programa inclui cartunes e caricaturas e resulta de uma parceria entre a Câmara de Penela, a Junta de Freguesia do Espinhal e a Casa-Museu Oliveira Guimarães, sendo apoiado pela Fundação Luiz d`Oliveira Guimarães.