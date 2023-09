Bienal de São Paulo conta com artistas portugueses

Como corpos em movimento são capazes de coreografar o possível dentro do impossível foi o desafio lançado pelos curadores Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel.A 35.ª edição da bienal de arte contará com mais de mil obras de diferentes linguagens criadas por 121 artistas, incluindo os portugueses Carlos Bunga e Raquel Lima, sendo 80% dos selecionados negros, indígenas ou não brancos.Uma das inovações da edição de 2023 será o projeto do escritório de arquitetura Vão, que propõe uma abordagem inovadora para a coreografia do próprio espaço do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, e que abriga a Bienal de São Paulo desde a sua segunda edição, em 1953.Quando a mostra arrancar, hoje, o público verá o vão do pavilhão fechado pela primeira vez na história, num projeto que busca desconstruir as convenções modernistas do edifício, para criar um fluxo de movimento entre as obras de arte e os visitantes.