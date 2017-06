Bienal Experimentadesign teve "enorme impacto" na sociedade portuguesa - presidente

Lusa 08 Jun, 2017, 17:14 | Cultura

Numa época em que o país "dava os primeiros passos na área do design, a Bienal formou pessoas, da área específica e do público em geral, e contribuiu de forma decisiva para a difusão de uma disciplina essencial", sublinhou Guta Moura Guedes, numa entrevista à agência Lusa, realizada por correio eletrónico.

No passado mês de maio, a Associação Experimenta, presidida por Guta Moura Guedes, fundadora da bienal, anunciou o fim do evento, com uma última edição a realizar este ano, a décima, em setembro, para dar novos rumos ao projeto.

Ainda sobre o impacto da bienal em Portugal, a responsável recorda o seu papel pioneiro, ao criar uma plataforma que investiu na criatividade nacional, a internacionalizou, e colocou em contacto criativos e empresas.

"Alterou formas de pensar, catalisou projetos e ideias, colocou a criatividade no centro da inovação e da competitividade. Durante anos, em paralelo com cada edição, efetuámos inúmeras ações de internacionalização da criatividade e competência industrial portuguesa nestas áreas, nas mais importantes cidades do mundo", recordou.

Lançada em 1999, com uma atividade que passou por Amesterdão, em 2008, e que reuniu Lisboa, Porto e Matosinhos, na edição mais recente, em 2015, a Bienal Experimentadesign realiza este ano a sua última edição.

Guta Moura Guedes recorda, em mais pormenor, a situação em 1999: "Internacionalmente, ninguém falava sobre design português. Não existia. Mesmo os grandes designers, como Daciano da Costa ou Sebastião Rodrigues, não passavam das nossas fronteiras".

A Bienal Experimentadesign "foi a grande `alavancadora` desta classe profissional, em dois sentidos: estimulou a sua evolução e internacionalizou-a". "Colocou Lisboa e Portugal em todos os media internacionais numa área fundamental, a da cultura".

Para a curadora, este projeto mostrou que Portugal "é um exemplo pela inovação e pela qualidade, e pela capacidade de criar redes".

Em maio, quando foi anunciado o fim da bienal, contactada pela Lusa, Guta Moura Guedes disse que não era por falta de apoios, mas para uma mudança de estratégia, e criação de novos formatos.

Sobre esse encerramento, previsto para o segundo semestre do ano, sustenta que a bienal, na ótica da direção, e por evolução do próprio contexto durante estes 18 anos, deixou de cumprir os seus objetivos.

"Neste momento, em pleno ano de 2017, tendo exatamente a mesma motivação, existem mais de 60 eventos sobre design no mundo que, acima de tudo, se repetem e mimetizam. Sentimos que o principal valor da Experimenta é a sua capacidade de motivar e de criar movimentos disruptivos e aceleradores", considera.

Em 1999, a Bienal Experimentadesign foi "um projeto que ninguém pediu ou encomendou, absolutamente pioneira, e sempre teve uma assinatura curatorial, uma identidade independente".

"O seu formato já não é diferenciador, a sua metodologia já é seguida por todos. Eu não gosto de me repetir, e não gosto de estar em projetos em que me repita. É por isso momento de a fechar, e de pensar profundamente sobre que outros formatos poderão responder aos nossos objetivos e testá-los", explica.

No sentido de evoluir, considera que é necessário esse fim, para poder "continuar a olhar de uma forma criticamente construtiva o que se faz, e de ter coragem de terminar e criar novos ciclos".

Mas sobre os novos projetos não quer adiantar nada, por agora, porque estão em preparação, e só em setembro a Experimenta irá anunciar mais dois, que estão atualmente "a definir e estabilizar" o que virão a ser.